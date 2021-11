Radiografía del Real España: las fortalezas que llevaron al equipo del "Potro" a ganar las vueltas del Apertura

Real España ganó de forma categórica las vueltas; no hay nada que objetar. El equipo sampedrano logró imponerse a los rivales directos en las últimas jornadas para sentenciar el trabajo que viene haciendo "Potro" Gutiérrez: venció de visita 1-0 a Motagua y 2-1 ayer al Vida.

Son 10 puntos fuertes que tiene el cuadro catedrático. En la segunda vuelta no perdió un tan solo partido y logró mantener la serie con todos los rivales con los que peleó la punta. Lo de Gutiérrez es destacado ya que supo imponer su estilo a un equipo que venía anímico.

Real España estará jugando semifinales con la ventaja de cerrar sus partidos de local. Todavía no conoce rival pero podría ser Marathón si este derrota al Olimpia; en el caso contrario que el que avance sea el equipo de Troglio, el rival saldrá del choque Motagua vs Lobos de la UPN.

La racha de cuatro triunfos consecutivos en el cierre de las vueltas (2-1 a UPN, 4-1 Honduras Progreso, 1-0 a Motagua y 2-1 al Vida); además logró mantenerse invicto en toda la segunda vuelta. Le ganó la serie a Motagua, se las empató al Vida, Marathón y Olimpia. Viajó a Tegucigalpa y no perdió en ninguno de los dos partidos; empató contra Olimpia y venció al Motagua, algo clave para ser primero de las vueltas.

En un año, Javier Delgado (Director deportivo) y Raúl Gutiérrez, llevaron jugadores claves que han sido vitales en el rendimiento del equipo: Tres delanteros, todos con buen estirpe como Ramiro Rocca (11 goles), Omar Rosas (6) y Carlos Bernárdez (2); este último ingresa de cambio. Alejandro Reyes, volante creativo, Mayron Flores, un contención vital en el equilibrio del mediocampo y dos defensores como Franco Flores que no ha mostrado lo que se esperaba pero cumple, además de Kevin Álvarez en la lateral derecho. También llegó el volante Ilce Barahona que sí se ha quedado rezagado.

En dos torneos con Real España, Ramiro Rocca está demostrando que es un jugador importante: suma 19 anotaciones, 8 en el Clausura pasado y 11 en el presente torneo. Tiene a su compañero de ataque, el mexicano Omar Rosas que no solo anota, también asiste. Además de Yeison Mejía y Darixon Vuelto, dos jóvenes que se han convertido en un ataque poderoso en el torneo.

5 mano del técnico

El mexicano Raúl Gutiérrez logró romper muchos récords. Primero acabó con 10 años de no ganar de visita en Tegucigalpa (venció 1-0 a Motagua), cinco de no ganar en el Yankel Rosenthal (1-0 con gol de Rosas), 13 años sin lograr sumar 38 puntos, además de siete años de no ganar las vueltas del campeonato. Al "Potro" todavía le falta la cereza del pastel, pues es candidato serio para ganar el torneo al ser puntero del Apertura 2021.