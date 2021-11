Faitelson confiesa por qué rechazó una jugosa oferta de TUDN: ''Ni por todo el dinero del mundo''

David Faitelson se ha convertido en uno de los periodistas más reconocidos de México y Centroamérica. Su estilo directo y polémico lo han puesto en el mapa y muchos medios de comunicación han pregutando por su situación contractual.

El analista mexicano consolidó su carrera en las pantallas de TV Azteca y en las de ESPN, pero estuvo a punto de aceptar una jugosa oferta de una empresa a la que más ha cuestionado en los últimos años: Televisa, concretamente TUDN.

Fue el propio Faitelson quien lo confesó en una entrevista con Javier Alarcón para su canal de Youtube. Según la versión del controversial reportero, al acercamiento de TUDN llamó poderosamente su atención.

''Estaba negociando un contrato con TUDN. Yo las cosas las hago directas. Fui con mis directivos en ESPN y les dije: Señores, tengo una oferta, muy interesante y atractiva, me gustaría sentarme a escucharlos'', recordó David sobre el interés que mostró Televisa por sus servicios.

Faitelson destacó que en todo momento contó con el respaldo de ESPN para tomar la mejor decisión posible.

''Le pregunté: ¿Tengo el permiso de ustedes? Entendiendo que si no tengo el permiso de ustedes, no hay nada, porque yo tengo el contrato con ustedes. El valor de una empresa como ESPN... me dijeron: David, si es una gran oportunidad para ti, que nosotros no podemos empajar, aun teniendo un contrato vigente, ve y escúchalos y luego platicamos'', contó.

Decidió quedarse en ESPN

Tras esa conversación que sostuvo con sus jefes, David se sintió completamente convencido de que no tenía que moverse de sitio más allá del interés de TUDN por contratarlo.

''Ahí noté y ahí entendí que estoy en el lugar correcto, en el sitio correcto. Esta es una empresa maravillosa'', valoró el analista de 52 años.

Entre los aspectos que Faitelson más reconoció se encuentra la honestidad con la que le respondieron en todo momento. ''Las cosas hay que decirlas como son. Ellos entendieron, se pusieron en mi lugar. No me voy a ir (de ESPN) ni por todo el dinero del mundo. Fueron tan humanos que consideraron que yo tenía una oportunidad y me brindaron la posibilidad de escucharla''.