Al descubierto: el regalo que le hizo Icardi a la China Suárez a escondidas de Wanda Nara

El triángulo amoroso entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue dando de qué hablar, pese a que el futbolista recuperó su cuenta de Instagram y colgó unas fotografías junto a su esposa en las que afirma que no se han separado.

La confesión de la China Suárez a Wanda sobre el escándalo

Sin embargo, sacaron a la luz nuevos detalles de los supuestos encuentros entre el delantero del PSG y la guapa modelo. Fue la periodista de espectáculos Yanina Latorre la encargada de filtrarlo todo.

''Él me contó que todo lo que dije es verdad, que Jakob (cuñado de Wanda) lo espero en el auto, que reservó la habitación a nombre de un polista y que le regaló la remera rosa del PSG a la China'', contó Latorre. Unas afirmaciones que dejan muy mal parado al futbolista.

La presentadora también reveló que Mauro no tuvo intimidad con la China porque sigue estando enamorado de su pareja, con la que tiene dos hijas.

''Icardi me confesó que no tuvo sexo. Que empezaron a hablar, le gustó y se calentó. Que nunca definía, que lo apuraba. Tres días si, cuatro no, videíto va, videíto viene''. Además dijo que ''sigue amando a Wanda''.

Por último, Latorre destapó el método que utilizaba el jugador junto con Jakob Von Plessen, marido de la hermana de Wanda. ''El PSG no se concentra de local. Cuando Mauro juega en Francia duerme en su casa, pero fue a la cancha con Jakob. Entonces, Jakob lo lleva al hotel después de la cancha y se queda en el auto de Mauro durmiendo''.