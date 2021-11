Horarios y estadios: Así se jugarán los cuatro partidos de la jornada 7 de las eliminatorias de Concacaf con un clásico incluido

Con una lucha declarada por el liderato, Estados Unidos recibirá a México el viernes en el partido más candente de la séptima fecha del octogonal de la Concacaf clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022, en la que Canadá buscará dar un zarpazo y Honduras salir del fondo.



- El 'Bolillo' por el milagro -

La jornada se pondrá en marcha en el estadio Olímpico de San Pedro Sula a las 7:05 pm donde Panamá, cuarta con ocho puntos, visitará a Honduras, colista con tres unidades.



Luego de quedar hundida en el fondo de la clasificación, Honduras cesó al entrenador uruguayo Fabián Coito y buscó de emergencia al colombiano Hernán Darío Gómez para buscar el milagro de resurgir.



"Es una posición muy incómoda, el margen de error es bastante pequeño", dijo el 'Bolillo', quien avalado por clasificar a la Copa del Mundo a tres selecciones distintas (Colombia en 1998, Ecuador en 2002 y Panamá en 2018), pidió apoyo ante el momento crítico: "tenemos que estar unidos todos y unir al país al lado de la selección, porque la selección no es de 'Bolillo', ni de los directivos, la selección es del país, el amor, el autoestima y el orgullo".





- Ticos ante un reto físico -



A las 7:05 pm locales de Edmonton (8:05 pm en Honduras), Canadá buscará confirmar los avances de estilo y efectividad que ha mostrado en esta eliminatoria en la visita que le hará Costa Rica al estadio Commonwealth.



Con apuros, la 'Sele' marcha en quinto lugar con seis puntos y con un triunfo en esta séptima fecha se acercaría al equipo del país de la hoja de maple que va tercero con 10 unidades. Keylor Navas, estrella de los ticos y portero del PSG, es baja por lesión.



El colombiano Luis Fernando Suárez, director técnico de Costa Rica, anticipó que la visita a territorio canadiense será un desafío de alto grado de dificultad para el estado atlético de sus jugadores. "Canadá se arma muy rápido y te hace transiciones demasiado veloces, en agresividad se manejan bastante bien, será un partido en el que tenemos que igualarlos físicamente".





- Jiménez preocupa a EEUU -



Una edición más del clásico de la Concacaf entre Estados Unidos y México se jugará en el estadio TQL de Cincinnati a partir de las 9:10 pm locales (8:10 de Honduras). El Tri, líder con 14 puntos, corre el riesgo de ser alcanzado por el equipo de las barras y las estrellas que lleva 11 unidades.



En las anteriores cinco eliminatorias mundialistas, Estados Unidos fue local ante México en el estadio Crew de Columbus, donde ganó cuatro veces consecutivas con marcador de 2-0, pero en la quinta perdió 2-1. Este viernes será anfitrión en Cincinatti, también en el estado de Ohio, donde se hizo todo lo posible en la venta de los boletos para reducir al mínimo la presencia de aficionados mexicanos.



"Este partido es una gran oportunidad porque México está liderando el grupo e intentaremos alcanzarlos", dijo Gregg Berhalter, seleccionador de Estados Unidos, quien enfocó su atención en un jugador mexicano que no estuvo presente en las finales que su equipo le ganó al Tri meses atrás. "Definitivamente será diferente, Raúl Jiménez no estuvo en la Nations League ni en la Copa Oro; es un delantero top, un fantástico jugador, marca buenos goles, es muy activo, da asistencias, aporta mucho al equipo".

- Salvadoreños al límite -



La séptima fecha se cerrará en el estadio Cuscatlán de San Salvador a las 8:05 pm cuando se enfrenten dos selecciones empatadas con cinco puntos: El Salvador y Jamaica.



Los 'Reggae Boyz' han sido un rival complicado en este octogonal en el que le sacaron resultados sorpresivos de visita: empate 1-1 con Costa Rica y victoria por 2-0 ante Honduras, además de que supieron conservar el 0-0 como locales ante Canadá.



El Salvador está obligado a ganar en el estadio Cuscatlán donde la ha ido mal en este octogonal: en cuatro partidos ha cedido dos empates sin goles (con Estados Unidos y Honduras) y sufrido una derrota (2-0 ante México); sólo pudo vencer a Panamá.



"No hay mañana para nosotros", dijo Hugo Pérez, director técnico de 'La Selecta'. "Estamos en una situación crítica. Ya se despegaron tres equipos, los demás sólo podremos meternos terceros o cuartos".

- Transmisión de la jornada 7 -

Estadio Olímpico, San Pedro Sula: Honduras vs Panamá (7:05 pm, transmite TSI)



Estadio Commonwealther, Edmonton: Canadá vs Costa Rica (8:05 pm, transmite Claro Video)



Estadio TQL, Cincinnati: Estados Unidos vs México (8:10 pm, transmite Canal 11)



Estadio Cuscatlán, San Salvador: El Salvador vs Jamaica (8:05 pm, transmite Mega Clásicos)