Se cumplen cinco años: Fidel Escobar recuerda el día que le anotó a Honduras y significó un triunfo para Panamá

La selección de Panamá se encuentra en San Pedro Sula para encarar el duelo eliminatorio rumbo al mundial de Qatar 2022, donde buscan seguir con la buena racha.

Uno de lo experimentados que vuelve al país es Fidel Escobar, quien debutó con gol la eliminatoria pasada en el estadio Olímpico.

"Volver a San Pedro Sula es algo muy lindo porque aquí fue donde empecé mi primer partido en eliminatoria. Nunca esperé jugar ese día y me sorprendió cuando el profe me dio la oportunidad".

Y sobre su tanto anotado. "Marcar un gol aquí en un estadio complicado, su afición, un buen equipo y volver de nuevo me llena más de motivación".

Escobar recuerda el momento de como logró anotar ese gol. "Los compañeros que estaban hace cinco años atrás me decían que iba a quedar una, y esa la teníamos que aprovechar. Recuerdo que todos se dieron la vuelta, me dieron la pelota a mí y eso me llenó mucho de confianza y marcarle a Honduras ese día fue mi mayor motivación".

Además confiesa que. "Ese día me tiré al suelo de felicidad, ese fue el día más especial de mi carrera en la selección y ahora estar de nuevo en una eliminatoria es algo lindo".

Otro de los datos claves para el defensor es que este compromiso ante Honduras podría marcar un dato especial en su carrera personal.

"Si me toca jugar el viernes cumpliría 50 partidos, eso será una motivación más, pero hay que seguir por mas".