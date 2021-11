Amado Guevara analiza el 11 de Honduras ante Panamá: lo que dijo sobre Meléndez, Alfredo y Kervin Arriaga

Amado Guevara analizó en DIEZ TV junto a los periodistas Jorge FErman y Jenny Fernández el decisivo partido que disputará Honduras esta noche frente a Panamá en el estadio Olímpico por la séptima jornada de la octagonal de Concacaf.

DIEZ pudo conocer el 11 titular que manadará el 'Bolillo' Gómez frente a los canaleros para conseguir el primer triunfo y hay tres sorpresas: Carlos Meléndez, Omar 'Burrito' Elvir y Alfredo Mejía.

Guevara afirma que se la jugaría con Alfredo Mejía, pese a que el mediocampista ha tenido poco tiempo de trabajo desde su vuelta a la 'H' y asegura que le gustaría ver a Kervin Arriaga junto a Alex López en la medular.

¿Qué esperar de la Bicolor?

''Podemos esperar una Honduras decidida, convencida y que todo lo que se trabajó en cada uno de los entrenamientos se vea reflejado en el campo. Que sea una Honduras diferente, con una idea clara, que era lo que se había perdido, porque no sabíamos a lo que jugaba. Esperemos que tenga un sistema definido, que los jugadores den ese extra y que todo salga bien''.

Carlos Meléndez por Denil Maldonado

''Me sorprende lo de Carlos Meléndez, teniendo a Denil y sabiendo la fotaleza que tienen los panameños por arriba y la velocidad. Meléndez es una novedad, pero es un jugador con carácter, buen juego áereo, que tiene proceso de selecciones menores y cuando le ha tocado ponerse esa camiseta de la Selección lo ha hecho espectacular, es un jugador que puede responder''.

'Bolillo' saldría con el 4-3-3

''Con los nombres que aparecen es un 4-3-3 nominal, y no es el sietema habitual de él porque su sistema es un 4-4-2, pero habló durante la semana de la posible variante por la calidad de jugadores que tiene. A mi ese me gusta, con Alex detrás de Antony, que sea el pasador, que maneje los tiempos, el de la profundidad... si se juega de esa manera, ese 4-3-3 lo compro, pero no lo creo''.

Alfredo Mejía

''Es la ventaja que tiene el profe, es interesante, el equipo agarra otra forma, se verá otro estilo. Lo de Alfredo no sé si el tiempo le alcance, pero yo en lo personal también me la jugaría con él, porque Honduras va a tener que tomar un riesgo (ante la velocidad de los panameños), y al tener a Alfredo y Deiby ellos serán los escudos. Alfredo me gustaría verlo por todo su fútbol y liderazgo''.

Kervin Arriaga

''Si Alfredo juega más adelante, le a va a costar porque no es mucho de pisar el área, le costaría más su recorrido y eso Arriaga lo hace mucho mejor. Puede ser Alfredo como el 5 nominal y Kervin acompañando a Alex para aprovechar su disparo de media distancia, esa la veo más viable''.