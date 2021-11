Keylor Navas no asegura que pueda jugar ante Honduras y responde a las críticas: "La lengua no tiene hueso"

Keylor Navas llegó a Costa Rica, tras recibir luz verde del PSG para viajar a su país e intentar estar en el segundo partido de las eliminatorias en esta ventana de noviembre.

El portero tico mencionó que está mejor de la lesión del codo, pero no aseguró que pueda estar el martes ante la Selección de Honduras.

"Todavía me duele, no me siento al 100%, pero yo creo que vamos evolucionando bien. Hablamos con el entrenador para intentar ver si podíamos llegar al 100% al partido y apoyar. Todos queremos estar en el Mundial y hay que hacer un esfuerzo", declaró a los medios al aterrizar en el país.

"Tengo que seguir recuperándome aquí. Estos días que me quedé en París fue básicamente para eso, para intentar poder tener la mejor recuperación posible, los mejores tratamientos. Yo creo que el codo ha ido evolucionando bastante bien, tenemos fe de poder llegar al partido, pero no es seguro".

Navas mostró su compromiso al viajar con la Sele pese a no tener certeza de que pueda estar en el partido y espera ayudar de cualquier manera.

"Siempre estar en la Selección es un orgullo, es muy bonito, esperamos poder seguir sumando y esperamos sean muchos más. Siempre uno quiere estar en la Selección y estamos a las puertas de poder llegar a un Mundial. Es el sueño de todos. Hay que sumar, hacer las cosas bien en positivo en todos los sentidos y tratar de ayudar. Si no puedo ayudar dentro de la cancha, voy a intentar ayudar por fuera también".

Por último, respondió a las críticas de quienes decían que no quería estar con la selección. "La lengua no tiene hueso. Hay muchos periodistas que les sale lo aficionado y hay muchos que pierden la ética. Lo que están diciendo son puras mentiras. No se dan cuenta que lo que digan o escriban mucha gente lo puede creer y eso lo que hace es crear un mal ambiente. No aportan nada positivo a la Selección, deberían planteárselo. Así como dicen que hay futbolistas que se deben plantear ser más profesionales, ellos deben plantearse también ser más profesionales en su trabajo e investigar, nada cuesta, investigar un poco e investigar la realidad de las cosas en lugar de decir puras mentiras".