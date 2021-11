Gerardo Martino tras derrota ante Estados Unidos: "Lo más importante es recuperar el paso en la eliminatoria"

El director técnico de la Selección de México, Gerardo Martino, se mostró tranquilo pese a acumular su tercera derrota (2-0) contra Estados Unidos, sin embargo, detalló su preocupación por su rumbo en la Eliminatoria de Concacaf .

“A mi no me preocupan los tres partidos perdidos con Estados Unidos. Lo que me preocupa es volver a encaminar la eliminatoria, esa es mi mayor preocupación”, respondió el timonel en conferencia de prensa.

Y agregó: “La realidad es que necesitamos recuperarnos pronto porque tenemos un rival de mucho calibre como es Canadá y necesitamos recuperarnos de la derrota de esta noche”.

Claramente dejó en manifiesto que “por supuesto que la primer sensación es de tristeza por perder un clásico y fundamentalmente hacerlo en el marco de una eliminatoria, ¿no?”.

Sobre el desarrollo del juego puntualizó en que “me parece que en el momento del partido donde nosotros tuvimos para ponernos al frente no pudimos hacerlo y ellos aprovecharon su momento y fueron contundentes, a partir de ahí ya se sintieron mucho más cómodos en el partido”.

“Ya aclaré que esto no es un enfrentamiento personal. No es que Estados Unidos me ha vencido a mí. Entiendo la importancia que tiene tener tres derrotas ante un rival, al que los mexicanos siempre quieren ganarle, pero lo más importante es recuperar el paso en la eliminatoria”, cerró.