Agente de Luis Palma confirma a DIEZ: “Es el próximo futbolista hondureño en marcharse a Europa”

El agente español Paulo Hernández, quien representa a prácticamente el 90% de los futbolistas hondureños que militan en el extranjero, confirma en exclusiva a DIEZ que el volante ofensivo del Vida, Luis Palma, se marcha a Europa al final de este campeonato.

Hernández aseguró que es un hecho su partida, por lo que Palma está jugando los últimos partidos vestido de cocotero ya que la opción que está cerrando está esperando apenas que se abra el mercado de enero para que el jugador pueda viajar.

“Todos sabemos que colocar jugadores hondureños no es fácil por el pasaporte, la primera salida es complicada, dura, pero ya cuando el jugador rinde en el extranjero ya ese paso de convencer ya no tenemos que hacerlo. Hay un par futbolistas que están con el nivel suficiente para salir afuera y son Edwin Rodríguez (Olimpia) y Luis Palma (Vida). La situación de Palma es más sencilla y espero no equivocarme, pero tiene unas posibilidades altísimas que sea el próximo futbolista hondureño en Europa”, dijo Hernández a DIEZ.

Y es que Palma no solo destaca en el Vida que está en las semifinales del torneo gracias a sus goles y las asistencias, también fue de los mejores jugadores de Honduras para la clasificación de la Sub-23 a los Juegos Olímpicos de Tokio y mostró un alto nivel ya en las olimpiadas. Esto le sirvió de escaparate.

El empresario español, Paulo Hernández, platicando en exclusiva con DIEZ durante su estadía en San Pedro Sula.

“Palma está a un nivel superior de lo que es la Liga hondureña y lo demuestra en cada partido, ya tuvo una experiencia a nivel personal muy positiva en el Real Monarchs (de EUA), más allá de la deportiva que no fue la adecuada. Hizo un ejercicio de madurez de salir de La Ceiba a Utah y él aprendió a sufrir, maduró y el premio si no pasa nada extraño, él será un futbolista legionario en Europa”, sentenció Hernández.

El agente que es muy conocido en Honduras porque colocó a Emilio Izaguirre en el Celtic de Escocia, a Maynor Figueroa en Europa y la MLS en los últimos años, así como vender al Choco Lozano al Barcelona y recientemente a Deybi Flores al Pantrakikos de Grecia, está apostando todo por Palma.

“A mí no me gusta decir nada seguro hasta que tengo al futbolista subido en el avión, pasando migración, revisión médica y firmado el contrato, pero Luis Palma tiene posibilidades altísimas de jugar en Europa”, explicó con detalles.

EDWIN RODRÍGUEZ EL OTRO QUE SE MARCHARÁ, PERO HAY UN PROBLEMA



Los mercados donde se mueve Paulo Hernández en Europa son Grecia, España, Inglaterra, Portugal, Francia y Polonia. El destino del joven seleccionado nacional está asegurado. También el de Edwin Rodríguez, un volante que es el próximo por el que podrían venir del viejo continente.

El volante del Olimpia, Edwin Rodríguez, viene haciendo grandes torneos con los albos y ya está próximo a marcharse al extranjero.

Sobre Edwin Rodríguez, volante de 21 años del Olimpia, Hernández es claro que será más fácil colocarlo si sigue brillando. “Es un jugador que en corta plazo debería estar jugando a fuera por calidad, trabajo, talento, profesionalidad, un chico profesional y creo que va tener posibilidades reales de jugar fuera”.

Luego agrega: “Es situación diferente, Olimpia no es el Vida y las expectativas son diferentes, el récord de ventas no tiene que ver, pero ellos han hecho un trabajo excelente a la hora de vender futbolistas y es una marca como equipo”, manifestó.