Conmebol, AFC o OFC: ¿Quién será el rival de Concacaf en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022?

La eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 ha llegado su recta final. Este martes arrancará la segunda vuelta de la octagonal que se reanudará en enero para continuar en febrero y marzo del próximo año.

Luego de siete jornadas del clasificatorio, el panorama de las selecciones que pelearán por el boleto directo hacia la Copa del Mundo está claro: Estados Unidos, México, Canadá, y, sorpresivamente, Panamá.

Este último se ha adueñado del puesto que da acceso a la repesca internacional por cinco puntos encima (11pts) de su más cercano rival, Costa Rica, que de no ganar el martes ante Honduras, tendrían pie y medio fuera del Mundial; lo mismo sucedería con la H si no triunfa en San José.

Aníbal Godoy, capitán de Panamá, busca llevar a la Marea Roja a su segundo Mundial en la historia. Los más grandes de Centroamérica, junto a El Salvador y Jamaica, aspiran solamente ir al repechaje, pues Canadá luce inalcanzable en el tercer puesto con 13 puntos, mientras que los mencionados tienen 6 unidades, a excepción de Honduras es último con tres.

Ante ello, ha surgido la incógnita respecto al rival que podrían tener estas selecciones de conseguir el boleto hacia la repesca internacional para clasificar al Mundial. Lo cierto es que no hay muchos detalles al respecto además de lo informado desde un inicio.

¿Cuándo se disputará el repechaje hacia Qatar 2022?

Tras el cambio de formato en las eliminatorias de Concacaf debido a la pandemia y el nuevo calendario FIFA ya que el Mundial se disputará en los dos últimos meses del año, la organización del fútbol ha estructurado que los partidos de respeca se desarrollen en verano, cuando habitualmente se disputaba el máximo torneo.

Todavía no se definen las fechas exactas, pero se calcula que sucedería en el mes de junio del 2022. Cabe mencionar que esto podría cambiar debido a la irregular situación de la pandemia, aunque lo que sí se mantendría en pie es el formato de estos partidos que se jugarán ida y vuelta.

La Honduras de Jorge Luis Pinto estuvo a punto de meterse al Mundial de Rusia 2018, pero cayó 3-1 ante Australia en el repechaje.

¿Quién será el rival de Concacaf?

Así como no se ha definido el calendario de la repesca, tampoco se ha solventado las confederaciones que se enfrentarán para disputar las mismas. La rotación del repechaje da a lugar que Concacaf debería enfrentarse ante Conmebol, pues desde 2010 se ha disputado así:

-En Rusia 2018, la AFC de Asía vs Concacaf: Australia contra Honduras, que quedó eliminada.

-En Brasil 2014, la OFC de Oceanía vs Concacaf: Nueva Zelanda ante México, que clasificó.

-En Sudáfrica 2010, la Conmebol de Sudamérica vs Concacaf: Uruguay frente a Costa Rica, que fue eliminada.

Inclusive, en julio del 2020, luego de se definiera el formato de las eliminatorias para el Mundial de Qatar, Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth, comentó:" Con el repechaje hemos preguntado y FIFA no ha definido cómo se va a jugar. Vamos a esperar que decida ese tema. Siguiendo la lógica, podría ser ante Conmebol".

Casi medio año después, el máximo organismo no ha definido el rival que nuestra confederación enfrentará para ir al Mundial de Qatar. Medios internacionales aseguran que la FIFA realizará un sorteo para determinar cómo serán esos duelos, sin embargo, esto no es oficial y cualquier anuncio al respecto se hará en 2022.