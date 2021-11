Alexandre Guimarães describe el momento que pasa Honduras, así mira el clásico ante Costa Rica y la salida de Coito

La Selección de Costa Rica y Honduras disputarán el clásico centroamericano con un panorama desvalorado tras encontrarse al borde de la eliminación al mundial de Qatar 2022.

Alexandre Guimarães, técnico experimentado de Costa Rica, salió al paso y se mostrado muy sorprendido por el momento que viven ambas selecciones, pero en especial Honduras, donde no encuentra explicación a la situación.

"Me ha extrañado el caso de Honduras por sus generaciones menores en juegos Olímpicos, el técnico anterior (Fabián Coito) se le dio todo el tiempo, dos años de estar al frente, en Copa Oro se vio que había un estilo de juego y que se cayera en casa como perdieron ha sido algo que no lo puedo explicar", dijo en Cinco Deportivo.

Guimarães destaca la participación que ha estado teniendo la escuadra canalera. "La gran sorpresa ha sido Panamá que ha podido sostener un rendimiento regular y ese es un síntoma del crecimiento desde su primera participación en el mundial pasado. Se nota un grupo maduro y con un trabajo de colaboradores de confianza".

Además, el timonel reveló el momento que Honduras lo pretendió como entrenador. "Eso fue después del mundial de 2002 tuve una reunión y se fueron por un colega como Bora. Después solo rumores con algún sustento. Cuando pasó lo del cuerpo técnico pasó una llamada. Para mí es muy difícil tomar una selección de área de Centroamérica y jugar contra un hijo tuyo es muy difícil".

ASÍ MIRA EL CLÁSICO DEL MARTES

Alexandre Guimarães es muy consciente que ambas escuadras no han tenido el mejor papel en estas eliminatorias y el deseo de ganar es urgente.

"Ambas selecciones saben que deben de ganar y Costa Rica después recibe a Panamá y si quiere meterse a la pelea, tiene que ganar los dos".

Y agrega. "Honduras infelizmente por un resultado. Yo no vi e juego, pero si estaba pendiendo del resultado, vi el 2-0 y dije que me alegraba por Bolillo y todos, pero al final me di cuenta que Panamá le dio vuelta. Fue algo inesperado. A el partido del martes sea interesante con dos técnicos que se conocen mucho. Hay que ver las alineaciones que sacan".

Uno de los aspectos que también destacó fue la despedida de Arnold Cruz, ex asistente técnico de Honduras bajo el mando de Fabián Coito.

"Me entristecí que Arnold Cruz no haya podido seguir en el cuerpo técnico de la Selección, es un gran muchacho, yo lo tuve aquí en Costa Rica".