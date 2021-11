Roger Sander, el testimonio de la nueva joya del Vida con cláusula millonaria: "Mi vida siempre ha sido sacrificio"

Alguna vez hemos leído esta cita: "Trabaja duro, en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido". Palabras que traducen perfectamente el momento que vive actualmente el futbolista del Vida, Roger Sander.

Sus grandes actuaciones con el conjunto cocotero han puesto en órbita a un jugador con una cláusula de rescisión de 750 mil dólares que ha tenido que vivir toda una travesía en los pininos de su carrera para darse a conocer y obtener un lugar en Primera División, sucedido de su talento natural que Dios le dio. Agilidad mental, garra, técnica y velocidad para eludir a sus rivales, son sur principales características.

Sander ha sido un jugador que no acapara portadas de los grandes medios deportivos del país, sin embargo, a sus 22 años con menos de 50 partidos profesionales desde su debut en el 2019, está teniendo un repunte alto gozando de minutos bajo el mando del entrenador portugués Fernando Mira, después de haber sido ascendido de las reservas en donde brilló con el entrenador Francisco Pavón.

Roger Sander junto a la camiseta con la que se coronó campeón con las reservas del Vida

SUS ORÍGINES

Hoy nos adentramos en el íntimo de su humilde hogar en La Ceiba, precisamente en la colonia La Isla. Lo interesante es que Sander no nació aquí, sino en la isla de Guanaja, pero su familia decidió emigrar a tierra firme en busca de mejores oportunidades económicas.

Roger Sander junto a su familia en entrevista para Diez.hn

En casa, Roger es el segundo entre sus hermanas Gia y Shanlly. Sus padres Julian Bodden y Roger Sanders, la han tenido que pelear duro con la vida para superarse.

En testimonio a ello, la nueva joya de los rojos reveló que: "Yo me iba a pie del colegio a los entrenamientos o en jalón porque no tenía dinero para el transporte; siempre ha sido un sacrificio, entrenábamos a las 1:30 de la tarde y yo salía a las 12:45 pm, fue una etapa dura, pero siempre he estado tranquilo pensando en llegar al primer equipo y hacer las cosas bien".

El centrocampista catracho es un ejemplo más para todos aquellos jóvenes que los sueños se cumplen cuando perseveras y le apuestas a una carrera como futbolista, pero que requiere de sacrificios, por ello nunca olvida el tiempo que pasó hambre, puesto que no ha tenido todo en bandeja de plata.

"Uno siempre pasa por problemas económicos. Irse sin almorzar, sin desayunar, regresar a tu casa y no tener la comida que se debe comer para un futbolista, yo no tenía nada de eso, regresaba de entrenar y en casa no había luz, solo tenía arroz y frijoles. Siempre quiero sobresalir para el beneficio de mi familia, sé que mejores cosas vienen y le doy gracias a Dios que no me hizo desmayar; agradezco a compañeros como Elías García, 'Chicle' y Denis Meléndez, ellos me aconsejan", soltó entre signos de nostalgia.

También manifestó que en la cancha. "Por eso corro tanto, si fuera por mí correría más. Lo que he pasado varios futbolistas lo han pasado, pero yo me lleno de lo mío. Antes mis compañeros no me daban la confianza como ahora, te miraban de menos, ahora te alientan, eso no había antes. Es parte de ello y lo que yo quiero para mí".

Roger Sander durante la entrevista para Diez.hn junto al periodista Edgar Witty

UNA PÉRDIDA QUE LE MARCÓ SU VIDA

En la vida de Roger Sander hay mucho por contar. Sus ojos llorosos remembran en el recuerdo de sus abuelos (Felep Amrose y Norma Yolanda ) maternos a quienes extraña.

“Perder a seres queridos me marcó en mi infancia, en ejemplo a mi abuela de parte de mamá, siempre la adoraba, la recuerdo porque cuando venía preguntaba si habíamos comido... extraño mucho a mi abuela y el día que triunfe será para ella. A mi abuelo no lo conocía mucho, más bien le tenía miedo, pero también va para él porque mi madre sufrió mucho por esa pérdida. Mis victorias y cómo corro va para ellos”, recordó entre lágrimas y un silencio que solo hacía escuchar el baile de las hojas bajo un árbol durante la entrevista.

Lo cierto es que, durante su proceso en las reservas del Vida, Roger estuvo a punto de no volver a jugar fútbol al caer en una grave lesión de menisco en su rodilla. En ese momento la vio difícil observando los éxitos de sus compañeros Carlos Mejía, Luis Palma, Carlos Meléndez, Horacio Argueta, entre otros jugadores de su generación.

La familia tuvo que costear una operación de 100 mil lempiras. Recursos inexistentes en su cuenta bancaria.

“Me lesioné un año y medio, menisco: tenía que esperar, fue una etapa dura para mí porque miraba a mis compañeros triunfar mientras yo estaba en las graderías. Me costó recuperar mi nivel, sufrí mucho y para operarme en San Pedro Sula no me ayudaron, fue del bolsillo de mis padres. Costó como 100…yo no estaba inscrito en Liga, tenía que esperar seguro médico. Fue duro, quería estar en una selección Sub-20, pero nunca fue posible. Sabía que podía hacer algo más por mi familia, mi novia (Dayana Valladares) estuvo conmigo, ella es parte importante de mi vida ahora”, recordó.

"Siempre trato de dar lo mejor por no olvidarme de lo que pasé. Sentía frustración, siempre quise sobresalir en cada momento con el equipo por lo que había pasado. Me recuperé sin ninguna ayuda, siempre está eso en mí de querer sobresalir”, agregó.

Roger Sander junto a su novia Dayana Valladares

Ahora la realidad que vive el ‘caracol’ ceibeño es diferente futbolísticamente, pero sabe que le resta mucho por crecer y no desvía su objetivo del sueño de jugar en el extranjero.

“No estoy apurado por la selección, eso viene por añadidura. Mi aspiración es más grande que eso, sé que llegará. Siempre pienso en jugar una Champions entre los equipos más grandes, eso es lo que quiero lograr, primero Dios se me dé”, cerró.

Con toda su historia marcada, el fútbol le ha enseñado que en la vida nada es fácil y que, entre más complejos son los retos, mayor satisfacción alcanza. Entre tanto, seguirá trabajando de manera silenciosa, haciendo ruido, pero con su buen fútbol en la cancha y un trabajo excepcional.

Otras frases de Roger Sander

"Mi niñez no fue tan mala ni tan buena... era un niño, sino fuera por mi mamá estuviera en droga o fumando lo que no se debe; ella siempre hablaba conmigo, que no hiciera esto o lo otro. Pese a lo que estábamos pasando con mi hermana mayor siempre nos divertíamos porque éramos niños"

"Primero Dios se nos dé a los dos porque ella (hermana mayor) también ha sufrido mucho. Yo no he estado en colegio privado, pero ella sí, estoy alegre por ella, pero también terminé mis estudios, ahora estoy pensando en ingresar a la universidad porque en el fútbol nunca se sabe".

Frases de su madre (Julian Bodden)

"Yo estoy orgullosa de él porque si es algo que le gusta (fútbol) lo tengo que dejar. Quiero que llegue hasta lo último que necesita, siempre voy a estar con él"

Frases de su padre (Roger Sander)

"Yo trabajaba cerca de aquí y siempre lo miraba jugando en la calle con muchachos más grandes que él. Al menos no quería que fuese futbolista porque eso es de suerte llegar lejos, pero de momento le doy gracias que va bien, eso me enorgullece. No tiene vicios, no toma, tampoco fuma; como padre me gustaría verlo en la selección de Honduras".