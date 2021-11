Hora y por dónde verlos: Así se jugarán los cuatro partidos de la jornada 8 de las eliminatorias de Concacaf  

La eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022 jugará su jornada 8 este martes 16 de noviembre. En esta fecha se definirán muchas cosas camino al Mundial.

"Hay que ayudarnos entre todos porque el país se entristece mucho, fue un golpe duro"



El líder, Estados Unidos, visita a Jamaica. Los norteamericanos quieren seguir firmes camino a la Copa del Mundo, torneo del que no fueron parte en Rusia 2018.



México tiene una dura visita ante el único invicto de la eliminatoria, Canadá recibe a los aztecas que vienen de perder el Clásico 2-0 contra los gringos.





Panamá tiene en casa una gran oportunidad en casa de sumar tres puntos y afianzar su candidatura a Qatar 2022, recibe a El Salvador luego de hacer una gran remontada a Honduras en San Pedro Sula.

Costa Rica-Honduras, los dos grandes de Centroamérica que están en una gran crisis



Los catrachos que llegan golpeados a Costa Rica, buscará sacar sus primeros puntos y amargar a los ticos que se aferran por lo menos al repechaje.



Hora y por dónde ver los partidos



Jamaica vs Estados Unidos (4:00 P.M)

Panamá vs El Salvador (7:05 P.M) -Mega Clásicos-

Costa Rica vs Honduras (7:05 P.M) -TSI-

Canadá vs México (8:05 P.M) -Claro Vídeos-