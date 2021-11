Paulo Hernández: “No hay forma de vender un futbolista hondureño a una liga competitiva si no está siendo protagonista en la Selección”

La Selección de Honduras está a las puertas de quedar afuera del Mundial de Qatar 2022. Este puede ser un golpe letal para muchos futbolistas que podrían cambiar de club, pues las representaciones nacionales es la mejor vitrina que tienen los mejores equipos del mundo para fichar a las estrellas.

El agente español Paulo Hernández, muy conocido en el país por ser un empresario que en la última década, ha colocado una enorme cantidad de futbolistas en el extranjero. Hoy nos cuenta sobre sus proyectos y el futuro que por ahora trabaja para hacer movimientos ya que se acerca la apertura de la ventana de enero.

Hernández confiesa que Romell Quioto estuvo a punto de fichar por un equipo de China, pero el Covid-19 hizo que se cayera la oferta. Además habla de Alex López y su continuidad en el Alajuelense y el destino de Boniek García y Maynor Figueroa quienes terminaron su ciclo en el Dynamo de la MLS.

¿Qué tanto cuesta colocar futbolistas catrachos en el extranjero?

Todos sabemos que colocar jugadores hondureños no es fácil por el pasaporte, la primera salida es complicada, dura, pero ya cuando el jugador rinde en el extranjero ya ese paso de convencer ya no tenemos que hacerlo. Creo que hay un par futbolistas que están con el nivel suficiente para salir afuera y son Edwin y Palma. La situación de Palma es más sencilla y espero no equivocarme, pero tiene unas posibilidades altísimas que sea el próximo futbolista hondureño en Europa.

¿Qué tan complejo es colocar a un jugador que no es tomado en consideración en Selección Nacional?

No hay forma humana de vender un futbolista hondureño a una liga competitiva si no está siendo protagonista en la selección absoluta, es imposible. Me refiero a una liga de nivel, salvo que hayas tenido un buen Premundial como pasó con Cristian Cálix que lo vendí al Atlas, pero si no estás en la Mayor es casi imposible.

¿Quién fue tu primer jugador hondureño que pusiste en el extranjero?

El primero de Honduras fue Osman Chávez que lo llevamos a Polonia (Wisla Cracovia).

¿Cómo está el futuro de Maynor Figueroa y Boniek García quienes no siguen en el Dynamo?

Ellos han terminado con el Houston Dynamo y a partir de ahí hay que poner varios factores en la balanza, la edad es una cosa que pesa en ligas competitivas como la MLS. Entiendo que ellos tendrán las puertas abiertas de Olimpia siempre, son de la casa y ellos tendrán que tomar la decisión por la parte familiar. Maynor son 14 años en el extranjero, Boniek creo que son 10 en Houston y lo único que puedo hacer es acompañarlos y sentirme muy orgulloso de estar en su carrera a su lado.

Paulo Hernández revela que varios jugadores hondureños pueden cambiar de club.

¿Podrían seguir en Estados Unidos?

Posibilidades van a tener, sin me dices la MLS es un poco más complicado, pero en el extranjero sí, pero hay que ver si les convence por la familia o si desean venir a Honduras a cerrar el ciclo. Son circunstancias muy personales en su carrera.

¿Romell Quioto, ya debe estar preparado para dar ese salto a Europa?

El tiene un muy buen contrato en Montreal, yo creo que ha encontrado en sitio donde se siente muy a gusto y le dan todos los elemento a su alrededor para que pueda desarrollarse. Creo que la MLS no está a la altura de las cinco mejores ligas europeas, pero si por en cima del resto. Uno no va dejar un contrato interesante para tomar un contrato extremadamente interesante para tomar una aventura a una cierta edad.

¿Pudo haber salido a otro equipo o podrá marcharse en este invierno?

El mercado está un poco parado. Él tuvo una oferta de China el pasado invierno, fue formal, pero hubo un tema del Gobierno chino con las entradas de extranjeros por el tema del Covid-19 y los jugadores no podían agarrar visado. Estuvo cerca de irse porque la oferta era interesante.

¿Qué tan importante fue para Quioto lo de Thierry Henry que lo usó de 9 y le dio un valor extra?

Abrirle los ojos a Henry y que en un semestre que estuvo con el profe Vargas y lo puso de 9 en Olimpia, pero toda su carrera lo había hecho por las bandas y Henry, uno de los mejores "9" en los últimos 30 años del planeta y te ponga, eso tiene un valor añadido importante. Luego Romell ha respondido, trabajado fuerte y siempre hemos sabido que tiene gol.

Es preocupante el tema que vive la Selección Nacional...

Es importante que la Selección remonte vuelo, que haya buenos pre-mundiales ahora el año que viene, ya que había una Sub-20 anterior que se perdió por lo del Covid y que venga esa liga de reservas que ayude al fútbol hondureño.

¿Bryan Acosta termina contrato en el FC Dallas, va a seguir?

El equipo tiene un año adicional sobre él y lo van a decidir en dos o tres semanas. Yo lo veo en Dallas porque es un jugador importante y me sorprendería que no tomaran la opción, pero en el fútbol hay planes. Pero sino Bryan tiene su nombre y tomaremos otro rumbo.

¿Podría volver a Europa, él jugó muy bien en el Tenerife?

Él dejó un muy buen sabor en Europa y se fue a Dallas porque la oferta era muy interesante en lo deportivo y también económica.

¿Representa también a Alejandro Reyes?

Sí, represento a Alejandro Reyes, también a Alexander López.

¿Alex López cómo está su futuro con el Alajuela?

Le queda un poco más de contrato y él es un ídolo en el club, está cómodo, tiene un buen contrato y pero también es una opción para que pueda salir.

¿Podría cambiar de equipo?

Él ha tenido acercamientos importantes con equipos de Sudamérica, hubo una opción en México, Europa, pero hay que ir viendo, el mercado está muy verde y queda bastante para que empiece.

¿Si Honduras no va a la Copa de mundo es muy difícil colocar jugadores?

Desde la última que estuvimos en 2014 en Brasil, luego de ese equipo que representaba a 8 o 9 del 11 titular, desde ahí vendí a Luis Garrido a Houston, Juan Carlos García a Tenerife, Bengtson a Belgrano (Argentina), Jorge Claros a Kansas City, Beckeles a Boavista y Maynor Figueroa a Colorado, pero ya tenía una carrera y no necesitaba un Mundial para mostrar interés.

¿Cómo valora a Maynor Figueroa más allá de lo futbolístico?

De las mejores personas que me he cruzado en el negocio. Llevo 20 años en esto y seguro de los más profesionales y de las mejores personas. Recto, serio y extremadamente leal, una cualidad no tan común en esta industria, muy analítico, toma buenas decisiones y rodeado de un gran entorno familiar. Me parece que cuando él decida hacerse a un lado, será un golpe en el ejemplo de lo que hace y la ilusión. Será una pérdida. Al igual que fue Emilio Izaguirre que siempre pusieron al país por el interés personal.