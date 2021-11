Esto necesita Cristiano para ir a Qatar: así es el nuevo formato de repechaje UEFA hacia el Mundial de 2022

El batacazo de la Portugal de Cristiano contra la selección de Serbia es de lo más llamativo de esta eliminatoria europea, pues la potencia quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 en el último minuto y deberá jugarse su boleto hacia la máxima cita en la repesca.

Sin embargo, el repechaje UEFA para la siguiente Copa del Mundo cambió tras la inclusión de la competencia Nations League, por lo que serán más los equipos que tendrán la oportunidad de acceder a la cita mundialista si ganan sus partidos correspondientes. En esta instancia también estará la Suecia de Zlatan Ibrahimovic.

- Así se disputará el Repechaje UEFA hacia Qatar -

Pues te explicamos, la repesca europea no será conformada esta vez con solo 10 selecciones (enfrentamientos vía sorteo entre las segundas de cada grupo) como lo fue habitualmente, sino que ahora se le sumarán dos naciones, en este caso Austria y Gales (si no queda segundo) o República Checa (si Gales queda segundo), que son los equipos que ganaron su respectivo grupo en Liga Naciones pero no consiguieron entrar directamente al repechaje.

Ante ello, serán 12 combinados nacionales que se dividirán en dos bombos para ser sorteados de la siguiente manera y así jugar 6 enfrentamientos directos: en el bombo 1 estarán las selecciones que más puntos realizaron en la eliminatoria y los demás estarán en el bombo 2 (los cuatro sublíderes con menos unidades junto los dos que entraron vía Nations League).

Así es como se disputarán cruces a partido único, los cuales la UEFA los determina como semifinales, en casa de las mejores seis selecciones. Los ganadores de cada emparejamiento disputarán lo que vendrán siendo las finales, que serán tres también a partido único y cuya sede se conocerá vía sorteo.

Los tres vencedores de las finales clasificarán al Mundial de Qatar, sumándose a las 10 selecciones europeas que consiguieron su pase directo, para completar así todos los cupos UEFA.

*Fechas de la repesca

- Sorteo del repechaje: 26 de noviembre de 2021.

- Semifinales: 24 y 29 de marzo 2022.

- Finales de la repesca: 28-29 de marzo de 2022.

Hasta el momento, ya se confirmó la presencia de Portugal, Suecia, Escocia, Polonia o Inglaterra, Austria, Países Bajos, Noruega o Turquía, Gales, República Checa, Ucrania o Finlandia, Italia o Suiza y Macedonia del Norte.