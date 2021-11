Luis Suárez advierte sobre los jugadores de Honduras, la llegada de Bolillo Gómez y la situación de Keylor Navas

Luis Fernando Suárez se puede estar jugando su puesto al frente de la Selección de Costa Rica en este compromiso ante Honduras, donde la obligación es ganar para seguir con visa en la eliminatoria a Qatar 2022.

Previo a este desafío ante Honduras, el timonel colombiano habló de todo un poco y entre ellos el estado de salud de Keylor Navas.

"Han tenido una buena evolución, pero queremos llevarlos de la manera profesional posible. Han respondido bien y esperemos que puedan estar al ciento por ciento. Las noticias hasta el momento son buenas y esperemos que sigan así".

En lo que respecta al clásico ante Honduras y la importancia que tiene este compromiso. "Hay gente como para responder a la alta exigencia y en el caso específico de Costa Rica, estamos buscando solucionar determinadas situaciones en ataque, donde no hemos tenido mucha efectividad y sumado eso a la presión. Gana el que tenga la cabeza bien puesta, hay que contar con el talento y la situación de como debe responder ante estas presiones ganará el partido".

Pese al mal momento que pasa a la Selección de Honduras, Luis Suárez, piensa diferente y asegura que hay muchos aspectos que lo ponen a pensar de la Bicolor.

"Me ocupo de un montón de posibilidades que te puede dar Honduras en su juego. Es un equipo rápido, con una buena técnica, tácticamente es aplicado a las cosas, un técnico que sabe manejar emociones como es Hernán Gómez. Es un equipo para tener muchísimo cuidado, eso es vital".

Además dejó claro que este resultado no sería todo de cara a lo que resta de la eliminatoria. "Costa Rica no puede pensar que el triunfo contra Honduras le va aliviar todo, cada partido hay que buscar ganarlo, tener mejoría. Sería una situación anímica importante, pero no la única, me parecer que cada partido nuestro se va estar jugando una final".

Al momento que se le consultó sobre la situación que pasa la escuadra catracha, donde sufren mucho a la hora que se les anota un gol en los encuentros.

"Se le hace un gol a Honduras y se termina, pero no es así. Uno no debe pensar que con un gol bajar anímicamente y la visión de nosotros esa debe ser sin pensar en lo que esté pasando con Honduras".

Suárez fue muy sincero al considera que ambas selecciones no han estado a la altura en esta eliminatoria mundialista. "Las dos selecciones están debiendo y mucho por los resultado que se ven. Por alguna razón no se han dado los resultados y siempre habrá una situación. En Costa Rica ha sido de la mitad de campo hacia arriba y por esa razón no hemos hecho muchos goles".

En lo que respecta a las diferencias que pueda haber de cara al duelo disputado en San Pedro Sula. "Es jugar como si fuera una bola de cristal, adivinar y no creo. Cada partido es distinto, uno de debe de ver si hizo bien o mal, corregirlo y cuando la bola está rodando los movimientos son diferentes. Será un partido complicado, difícil"

Y agregó: "Hay veces los resultados hay veces te dicen una cosa diferente a lo que uno ve como entrenador. La propuesta de Honduras es muy buena, tiene buenos jugadores y es por eso el respeto profundo que le tengo independientemente de cual sea el entrenador; si hubiera estado el profesor Coito o ahora que está Hernán, creo que lo más importante es respetar a los jugadores que tienen que son muy buenos".

El bajo nivel y la posición en la tabla de Honduras no es punto de distracción para los ticos. "Ese es un factor que a ninguno de los jugadores de Costa Rica esté sopesando, lo que queremos es que tengan claro que va enfrentar un equipo bueno, difícil de enfrentar en cualquier situación. Factores de distracción es lo que menos ocupa Costa Rica".

En cuanto a los rumores de la presión que tiene por perder este partido y tener que dejar el cargo de la dirección técnica de Costa Rica. "Hay presión y estoy claro. Uno debe saber convivir con esa presión".