El daño colateral que se produciría en la tabla de posiciones con la denuncia en curso de Platense y Victoria

El arranque del repechaje del Torneo Apertura 2021 está en vilo en la Liga Nacional ante la denuncia de Victoria en conjunto con Platense por incumplimiento a tiempo en el pago de inscripción de Honduras Progreso y Real Sociedad.

La dirigencia de los jaibos y de los tiburones sostienen que Honduras Progreso y Real Sociedad no cumplieron con el artículo 55 del reglamento de campeonato y competencia de la Liga, en donde establece el pago de Ciento Veinticinco Mil Lempiras exactos (L.125,000.00), mismo que debió ser efectuado antes del inicio del Torneo Apertura 2021-22 mediante un cheque certificado o transferencia automática a las cuentas de la liga.

Aunque es un caso sin precedentes, la leyes de la Liga nacional de Fútbol Profesional de Honduras, penaliza fuertemente este incidente con la pérdida de puntos totales o parcial de los clubes involucrados. Decisión puntual que deberán tomar entre martes (16) y miércoles (17) de noviembre.

Según el artículo 55 del Reglamento de Campeonatos y Competencias de la Liga Nacional de Futbol Profesional de Honduras establece lo siguiente:

“Los clubes en sus condiciones de estables que no paguen la cuota de participación antes del inicio de los torneos de apertura y clausura y los clubes en su condición de no estables que no presenten la garantía bancaria antes del inicio de la temporada oficial, así como que no paguen la cuota participación antes del inicio de los torneos de apertura y clausura serán sancionados con la perdida de tres puntos con un marcador de tres a cero por partido, hasta que cumpla con su obligación. Para el pago o el depósito de la obligación se concede un plazo fatal de veinticuatro horas antes del inicio de los torneos de apertura y clausura respectivamente.”

Puntos a esclarecer:

1. Si la Comisión de Disciplina te dice que no fue con cheque certificado o con transferencia bancaria, Real Sociedad y Honduras Progreso perderían todos los puntos.

2. Si la Comisión de Disciplina establece que aceptarán el pago con cheque o cuenta bancaria, Real Sociedad perdería 7 puntos y Hondura Progreso 5 unidades.

3. El artículo indica que perderían por un marcador de 3-0 y según la ley, tendrían que darle los puntos al rival.

Ante este conflicto cambiaría la tabla de posiciones de cara a los juegos de repechaje, el orden de los juegos, pero no los cruces.

Motagua sería tercero, Olimpia en la cuarta casilla y Marathón junto a UPNFM en quinto y sexto lugar respectivamente.

En la cima de la tabla Real España y Vida igualarían en puntos, pero por diferencia de goles la máquina mantendría el primer lugar.

DESCENSO COMPROMETIDO PARA EL 2022

El Torneo Clausura 2021-22 traería consigo una fuerte pelea en donde ya estarían involucrados Honduras Progreso, Real Sociedad y Platense en la lucha por la permanencia. Con este panorama el Victoria no tendría tanta presión en la zona baja.