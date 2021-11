Keylor Navas atendió la convocatoria de Costa Rica para medirse a Honduras por advertencia de los jugadores del PSG  

Keylor Navas no atendió la convocatoria de Costa Rica para la fecha FIFA de noviembre para los partidos contra Canadá y Honduras por una supuesta lesión en el codo.

PSG lanzó un comunicado y el tico no iba a venir, pero todo cambió sorpresivamente y el guardameta si atendería el llamado de Luis Fernando Suárez para el partido contra Honduras de este 16 de noviembre.



Navas viajó para unirse a sus compañeros y preparar el partido contra la Bicolor, donde Costa Rica está obligada a ganar para seguir con aspiraciones de ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Desde el programa de ESPN, Jorge Ramos y su banda, Hernán Pereyra, contó el por qué Keylor atendió el llamado de Luis Fernando Suárez a pesar de estar lesionado.



El periodista dijo tenerlo muy claro: "Desde Conmebol le marcaron la cancha a Keylor Navas".





"Le marcaron la cancha a Keylor Navas, sí, se la marcaron, pero no se la marcaron en Costa Rica, no se la marcaron en Centroamérica, no se la marcó nadie de Concacaf, se la marcaron desde Conmebol".



"¿Desde Conmebol?", consultaba los demás periodistas del programa Jorge Ramos y su banda: "Sí, Navas escúchame bien, le dijeron. ¿Vos te haces el lesionado y te quedas en Francia y nosotros que estamos lesionados sí vamos a jugar con nuestros países?, nos estás dejando muy mal en el PSG. Que se acostumbren como todos los equipos del mundo a cedernos cuando tenemos partidos y nosotros tenemos que viajar para apoyar a nuestros compañeros, cuando estés lesionado tenes que viajar igual, te hemos apoyado cuando llegó Donnarumma, pero en esta nos estás fallando".





Y agregó Pereyra: "Con la gente del PSG estás quedando bien, pero nosotros también lesionados estamos viajando, entonces, estamos todos juntos ¿o no? mira la Premier que no quería prestar los jugadores y quedas atrás en esta, que por cualquier cosita ya te duele el codo".

"¿Entonces hay que ponerle nombre a esto, Messi, Di María, Neymar y Marquinhos, esto es lo que es?", consulta Jorge Ramos, a lo que le respondieron: "Veo que usted es un tipo inteligente, desde ahí llegó el llamado a Navas", cerró.