Copa Numada Sambo Creek 2021: inauguran torneo juvenil más importante del litoral atlántico

Este martes se inauguró entre signos de alegría la 5ta edición de la Copa Numada que se llevará a cabo por primera vez en la comunidad garífuna de Sambo Creek.

La gala inició temprano por la mañana con una marcha especial entre júbilo y danza junto a los 10 equipos que buscarán el anhelado título. El cierre de la competencia será el 21 de noviembre con la final y premiaciones correspondientes.

En la ceremonia de inicio se hizo presente el futbolista Milton Omar 'Tyson' Núñez como patrino junto a otras personalidades políticas afines a promover el fútbol entre las nuevas generaciones.

Este torneo que inició en el 2016 a través de una iniciativa del presidente ejecutivo Edgardo Amaya y Marcos Martínez, beneficia a más de 300 niños en más de 20 comunidades del litoral atlántico en la categoría U-14.

Categoría y equipos involucrados

La primeras tres ediciones del torneo (2016-2018) se desarrollaron en Triunfo de la Cruz, Atlántida, en el 2019 en Limón, Colón. Mientras que en el 2020 se canceló por la pandemia.

Actualmente competirán las siguientes comunidades: Alfonzo Lacayo, Imdeport, Santa Fe, Tela FC, San Juan, Plaplaya, San Antonio, Travesía, San José de la Punta, Armenia.

Primera ronda de la Copa Numada en Sambo Creek 2021.

JORNADA DE ESTE MARTES 16 DE NOVIEMBRE

8:00 am Alfonzo Lacayo vs Plaplaya

10:00 am Indeport vs San Antonio

1:00 pm Santa Fe vs Travesía

2:40 pm Tela FC vs San José de la Punta

4:00 pm San Juan vs Armenia