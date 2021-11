¿Hasta cuándo se retoman los juegos del octagonal de Concacaf tras fiestas navideñas y Año Nuevo?

Este martes se cerró el telón de la jornada 8 de la Eliminatoria de Concacaf con cuatro nuevos duelos que trajeron mucha alegría para unos y tristeza para otros camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022 después de un año desafiante.

La carrera se detiene ahora y no habrá más fecha FIFA, sino hasta enero del 2022 con otros retos para cada selección involucrada en la jornada 9 y 10.

Con Canadá, Estados Unidos y México como líderes, la apuesta por la zona del repechaje comienza a marcarse entre selecciones como Panamá, Costa Rica, Jamaica.

Sin embargo, el liderato será otro de los retos de las principales escuadras para llegar bien posicionados al próximo mundial.

El objetivo para las escuadras menos favorecidas como Honduras, será cerrar bien la eliminatoria para no caer en el ranking de FIFA, una posición que podría afectarle en el futuro para desarrollo de las competencias.

FECHA FIFA 27 DE ENERO DEL 2022 I Jornada 9

Jamaica vs México

Costa Rica vs Panamá

Honduras vs Canadá

Estados Unidos vs Es Salvador

FECHA FIFA 30 DE ENERO DEL 2022 I Jornada 10

Panamá vs Jamaica

Honduras vs El Salvador

México vs Costa Rica

Canadá vs Estados Unidos

FECHA FIFA 02 de FEBRERO DEL 2022 I Jornada 11

Jamaica vs Costa Rica

Estados Unidos vs Honduras

México vs Panamá

El Salvador vs Canadá

FECHA FIFA 24 DE MARZO DEL 2022 I Jornada 12

México vs Estados Unidos

Panamá vs Honduras

Jamaica vs El Salvador

Costa Rica vs Canadá

FECHA FIFA 27 DE MARZO DEL 2022 I Jornada 13

Estados Unidos vs Panamá

Honduras vs México

El Salvador vs Costa Rica

Canadá vs Jamaica

FECHA FIFA 30 DE MARZO DEL 2022 I Jornada 14

Costa Rica vs Estados Unidos

Jamaica vs Honduras

México vs El Salvador

Panamá vs Canadá