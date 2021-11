"Bolillo" Gómez: "Cuando llegué a Honduras dije que el margen de error era mínimo y hoy estamos afuera del Mundial"

El entrenador de la Selección de Honduras, Hernán "Bolillo" Gómez, dijo que le gustó el funcionamiento de la Bicolor, pero lamentó que se sigan cometiendo errores puntuales que vienen desde hace mucho tiempo. Ya tiró la toalla tras la derrota en San José tras caer 1-2 frente a una Costa Rica que no perdonó cuando tuvo la oportunidad.

El colombiano dice que firmó contrato hasta 2026 y ahora se reunirá con los dirigentes de la Fenafuth para poder elaborar un plan de trabajo. Le seguirá dando la oportunidad a los jugadores de experiencia y jóvenes para poder ir armando el proyecto rumbo al otro mundial.

No merecíamos perder: "El juego que hace Honduras es bueno, importante, sometiendo al contrario, sometiendo al contrario, bien trabajado y con mucha dificultad en el juego aéreo. Honduras no puede perdonar y no cobramos. Al final ellos nos logran meter en lo último del partido, pero el juego de Honduras avanzó".

Como define la noche de San José: "En trabajo, elaboración, y en orden lo hicimos bien. No pudimos tener distracción y dificultades en el juego aéreo que no pudimos controlar para sacar resultados. No hicimos cambios porque alguien estuvo mal en el funcionamiento sino que se gastaron y tratamos de refrescar al equipo. El fútbol hondureño es muy bueno y ahora vive momentos complicados. Pero este fue mejor juego que el pasado".

Lo que viene para Honduras: "Cuando yo llegué a Honduras dije que el margen de error era mínimo y creo que estamos afuera del Mundial. Yo le expliqué a los directivos que necesitaba un proceso largo. Yo miro cosas, me reuniré con los dirigentes para elaborar un plan de trabajo y seguir peleando digno. No hay amistosos y la Selección hay que respetarla, hay que seguir trabajando. Hoy sometimos al rival y hemos hecho tres goles en dos partidos, pero hoy tuvimos que haber rematado el partido y no lo hicimos".

Los cambios que tienen que venir: "Hemos venido conociendo más. Hoy los jugadores mostraron cosas que nos dieron ilusión para el futuro. Cambios todavía hay que pensar y tienen que existir, pero hay que seguir trabajando."

El plan para el Mundial 2026: "Hay que buscar partidos amistosos porque el fútbol sigue, vienen Copas de Oro y hay que armar buenos campeonatos porque si hay que seguir dándole trabajo a esta Selección de Honduras".

Cerrar la eliminatoria con honor: "Vamos a mirar lo que viene. Hay jugadores con recorrido que ayudan a formar los jóvenes pero vamos a encarar con responsabilidad lo que resta de la eliminatoria".

OTRAS REACCIONES DE JUGADORES

Bryan Acosta, uno de los que jugó un gran partido entre lágrimas manifestó: "Siento impotencia, merecíamos más hoy. La verdad que pensábamos darnos una alegría, teníamos todo y al final del partido recibimos otro trago amargo. Nos vamos sin palabras”, dijo Acosta.

Romell Quioto fue otro que habló y dijo: "No sé qué estará pagando esta Selección, no sé qué estará pagando Honduras. No es posible que en todos los partidos de esta eliminatoria los perdamos en los últimos minutos; no defendemos bien, no estamos atentos en los últimos minutos... los partidos no son de 90 minutos, son de 95 o 100, pero esto ya se acabó y solo queda pensar en lo que viene".