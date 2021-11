Tata Martino no contempla renunciar a la selección de México pese a derrotas con EEUU y Canadá

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, no contempla renunciar después de las derrotas sufridas esta ventana de noviembre en la eliminatoria contra Estados Unidos y Canadá.

“Los motivos para una renuncia tienen que ver con la merma en el rendimiento del equipo y con falta de respuesta de los futbolistas ante lo que requiere el entrenador o cuerpo técnico, nada de eso nos pasa. El otro día jugamos un primer tiempo más que correcto, debimos ganarlo en ese primer tiempo, ellos (Estados Unidos) en el momento en que tuvieron un poco más de supremacía sí lo aprovecharon, hay que analizar el partido, una derrota no me parece que haya que hablar de renuncias y llevarlo a los extremos, tampoco comparto ni he ido en mi vida yendo a los extremos ni a la hora de ganar ni perder.

“Es el primer partido que perdemos en Eliminatorias, el equipo sigue estando en el primer lugar, solo perdió la punta por diferencia de gol. Desconocer que dirigir a una Selección implica desgaste, lo sé desde hace 25 años, así que no hay nada que me modifique los motivos por los cuales uno podría poner la renuncia a disposición, no pasa por el desgaste, por lo menos no por el desgaste de jugar partidos de Eliminatoria”, dijo el timonel del Tri en la víspera del partido contra Canadá.





Este 2021 se le ha complicado al Tricolor. Suma ya en este año cinco de las seis derrotas de todo el proceso.

“Creo que hemos ido en rendimiento de mayor a menor, hemos empezado muy bien el 2019, parte del 2000, cuando empezó la pandemia, después de esos meses sin inactividad nos costó reacomodarnos, desde junio a esta parte no hemos podido ver una Selección que haya completado partidos de alto rendimiento en su totalidad, sí momentos pero no hemos sido aquel equipo que pudimos ver al menos en el primer año, en 2019, hay mucho trabajo por delante, más allá de que los tiempos se acortan y entramos en el último año de este proyecto.

“Si tenemos en cuenta que lo ideal es siempre mantenerse por encima del 50 por ciento en cada combo de Eliminatoria, el ganar mañana es trascendental y sobre todo para no encajar dos derrotas consecutivas en Eliminatoria, hay varios motivos por los que mañana (hoy) sería muy importante ganar el partido”, expresó.

Si bien México es tercera del Octagonal solo por diferencia de goles, una derrota combinada con una victoria de Panamá (con cuatro goles de diferencia entre ambos juegos) podría mandarlo a zona de repechaje.

“Tampoco creemos que son 7 partidos jugados con tan solo uno perdido estemos en el fondo del abismo”, mencionó Martino.