Otamendi le mete un codazo a Rapinha y sale a la luz lo que dijeron en el VAR: ''¿Cobró falta por lo menos?''

En un partido muy trabado y con pocas ocasiones de gol, Argentina empató 0-0 contra Brasil en San Juan del Bicentenario, pero logró asegurar el boleto al Mundial con el triunfo de Ecuador sobre Chile 2-0.

El encuentro estuvo accidentado y la jugada más polémica fue en la primera mitad. A los 33 minutos, Nicolás Otamendi le propinó un codazo a Rapinha y la acción acabó con un saque de arco para la albiceleste y con el atacante brasileño tirando sangre por la boca.

Rapinha le reclamaba al árbitro Andrés Cunha sobre el golpe que recibió del argentino mientras usaba un tipo de algodón en su boca para detener el sangrado. En las imágenes se puede apreciar que Otamendi pudo haber visto la tarjeta roja sin ninguna explicación.

Una vez finalizado el encuentro, la Conmebol publicó los audios entre el árbitro y los miembros del VAR mientras se desarrollaba el partido. En esa conversación se aprecia un desacuerdo entre ambos, ya que el asistente consideró que era falta mientras que el colegiado uruguayo decidió que continuara el juego.

''Cuidado con la cara'', fue lo primero que atinó a decir Esteban Ostojich, el encargado del VAR. ''Con el antebrazo a la cara'', repitió antes de escuchar la primera intervención de Cunha: ''Para mi fue un golpe sin intención''.

Fue en ese momento cuando Ostojich pidió ver la repetición para corroborar la intensidad con la que se produjo el golpe. ''¿Cobró falta por lo menos?'', le preguntó a su asistente, quien le respondió de forma negativa.

''Yo considero que el golpe es con el antebrazo en el rostro, con intensidad media. Esto me parece que es falta de tarjeta amarilla, no lo considero de tarjeta roja'', determinó el uruguayo antes de darle el veredicto final a su colega que estaba siendo cuestionado dentro del campo.

''Chequeo completo. Uso de brazos indebidos al límite'', señaló antes de informar que la falta había sido afuera del área. Cunha, sin embargo, decidió seguir con el partido y cobrar saque de arco.

La reacción de Tite y Conmebol toma cartas en el asunto

Una decisión que al término del partido fue muy cuestionada por el técnico brasileño en rueda de prensa: ''Voy a decir lo que dije en el vestuario sobre el arbitraje y lo asumiré. Cunha es un árbitro extraordinario, su calidad técnica y de percepción son altísimas, un aspecto disciplinario muy alto. Pero el arbitraje requiere de un equipo de trabajo. ¿Quién está en el VAR?''.

''Digo más, así como agradezco a la ciudad de San Juan por la forma educada en que nos recibieron. No me insultaron mientras estuve en el banco de suplentes, muchas gracias por el respeto profesional con todos nosotros. Eso de un lado, del otro un árbitro del VAR de alto nivel, no puede trabajar de esa forma. Eso es inconcebible. Y digo menos, inconcebible no es el término que quiero decir, digo eso porque soy educado'', concluyó.

La Conmebol, ante este accionar, tomó cartas en el asunto. ''Suspender a los árbitros Andrés Ismael Cunha Soca y Esteban Daniel Ostojich Vega por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol''.