Maynor Figueroa habla sobre su futuro después de la debacle de Honduras: ¿fue su último partido con la Selección?

Luego de la dolorosa derrota en San José contra Costa Rica, la Selección de Honduras regresó este miércoles por la tarde al país. Un grupo aterrizó en Tegucigalpa y el resto llegó a San Pedro Sula junto al cuerpo técnico.

En su arribo a la capital, jugadores como Maynor Figueroa brindaron declaraciones sobre lo que le depara a la Bicolor de ahora en adelante, ya que el camino hacia a Qatar 2022 es imposible cruzarlo. Además, el capitán se pronunció sobre su futuro tanto en la 'H' como a nivel de clubes.

''Hay que terminar bien las Eliminatorias, de una manera digna. De mi parte, agradecer a la gente porque a pesar de mis equivocaciones estuvieron ahí apoyándome'''.

Sensaciones y los jóvenes

''El ambiente en el camerino es triste, no puede haber alegría. Hablamos internamente (con los jóvenes), hay muchos jugadores con gran talento y se le han dado la oportunidad de estar en la Selección y que se puedan consolidar que es lo más importante''.

¿Qué les dijo el Bolillo tras la derrota?

''El profe nos dijo que tenemos que seguir trabajando y cerrar dignamente esta Eliminatoria. El profe ahora se va enfocar en la próxima Eliminatoria, hay que preparase para lo que se viene en el futuro''.

¿Fue su último partido con la Selección?

''Ya veremos qué es lo que viene. Nunca le he dicho 'no' a la Seleccion, ni con el barco hundido nunca me fui. Hay que ver dónde podemos ser importantes, si ayudándole a mis hijos porque están en una etapa donde me necesitan o seguir acá. No sé si podré terminar lo que resta de la Eliminatoria porque terminó mi vínculo con mi club (Houston Dynamo) y si no tenemos equipo, las posibilidades de estar en la Selecciópn son nulas''.

Su futuro

''No tengo ofertas de ningún lado, de ningún club''.

¿Le gustaría volver al Olimpia?

''No sé, todo es posible''.

Mensaje a la afición

''El mismo mensaje: agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, que nos mostraron su cariño. La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para toda esa gente''.

Datos sobre Maynor Figueroa en la Selección

- Tiene en la actualidad 178 juegos y ha marcado 5 goles.

- Ha estado en los procesos mundialistas, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

- Ha participado en 58 juegos eliminatorios y ha estado en los 6 juegos de los mundiales de Sudáfrica y Brasil.

- Es el futbolista con más juegos en la Selección y el de mayor participación en Eliminatorias.