"Tato" García descarta a Kervin Arriaga y advierte Olimpia: "Marathón mañana va a salir a ser protagonista"

Martín "Tato" García, técnico del Marathón, ya palpita la ida del repechaje contra Olimpia este jueves (7:00pm) en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

El "Tato" adelantó que el volante Kervin Arriaga no estará en lista para este importante encuentro y explica los motivos.

Además, el estratega verdolaga le pide a la afición del club el apoyo y confiar en este grupo de jugadores.

¿Cómo visualiza esta lleve de repechaje ante Olimpia?

"La serie va a ser pareja como han sido los dos partidos del torneo. En el Olímpico pudimos ganar con contundencia, ya en la revancha nos tocó perder. Fueron parejos y mañana no sera la excepción.

¿Cómo aprovechó este tiempo sin fútbol?

Este tiempo ha sido importante para recuperar jugadores que venían lesionados, hoy tenemos plantel más amplio. Habíamos perdido futbolistas de mucha calidad, en estas últimas horas estamos evaluando porque la idea es llegar al 100%. Va a ser un partido importante y fue valioso para ello, para que los que venían con tiempo llegaran mejor.

¿Qué tan diferentes son estos juegos con respecto a los de las vueltas?

Mañana no se definirá nada, pero son partidos de mucha concentración, donde tenemos que estar al 110% para defender y atacar, ser más contundentes como lo fuimos en Tocoa. Generamos mucho y convertimos tres goles, en otros hemos generado más y no hemos anotado. Defensivamente no cometer errores que en el torneo nos costaron caro. Marathón mañana va a salir a ser protagonista, tenemos una idea clara de juego, pero hay que defender bien y atacar bien.

A pocas horas del juego hay muchos detalles a considerar como clima y hasta el corte de césped...

Todo cuenta. Sabemos que el Olímpico es una cancha pesada y con la inclemencia del clima, porque en los últimos tres días ha llovido muchísimo, mandamos gente del cuerpo técnico a ver como estaba y todo influye.

¿Estaba tapada la grama con la lona?

No. Estaba bien, con un poquito de agua, pero se va a poder jugar. El otro día en el partido de la Selección me llamó la atención que se levantaron algunos pedazos de césped, pero es un estadio noble que lo cuidan y mañana será un partidazo.

¿Cuenta con Kervin Arriaga para este juego?

No.

¿Podemos conocer algunos de los que serán titulares?

Eso lo vamos a evaluar porque hay algunos que vienen de recuperación. Si tengo el equipo en la cabeza, no voy a ser hipócrita en decir que no lo tengo, pero no lo vamos a dar hasta mañana.

Cristian Cálix ya recuperado y seguramente estará por vive un gran momento...

El tema de Cristian tuvimos que hacer una recuperación muy meticulosa porque venía de dos desgarros muy complicados el torneo pasado donde apuraron los procesos para que jugara. Lamentablemente son lesiones que le puede pasar factura a futuro, porque se puede hacer crónico, sabíamos que lo íbamos a perder bastantes partido, pero siempre priorizó la persona por sobre el futbolista, lo íbamos perder por varios partidos, pero había que recuperarlo. Hoy la lesión quedó en el pasado y está pasando un gran momento".

¿Si Kervin Arriaga se reporta al 100%, podría estar en la lista?

No. Está fuera de la convocatoria, le vamos a dar descanso.

Considerando la historia que no favorece en Tegucigalpa, ¿Qué tan importante será ganar en casa?

Sabemos que es un partido donde tenemos que pensarlo mucho y trataremos por todos los medios de llevarnos el partido, pero debemos ser inteligentes porque restan 45 minutos en la capital.

¿De los de experiencia, quiénes se recuperaron?

Lamentablemente nosotros perdimos a Carlo Costly, que ha tenido una molestia. Ovidio (Lanza) que no se ha recuperado, después el resto está a la orden y vamos a evaluar a los que están para arrancar.

¿Qué mensaje les puede dar a los aficionados verdolagas?

Le hacemos un pedido a la afición, nos ha acompañado y ojalá que mañana esté con nosotros, que confíe en este equipo que va dejar todo. Estoy convencido y confiado en lo que pueden hacer los muchachos.

¿Qué piensa de las palabras de Pedro Troglio, quien dijo que era muy corto el tiempo de un partido a otro?

No opino de mis colegas. Trato de ser respetuoso y no voy a decir algo porque no escuché. Puede tener razón, si hablamos de horas para una serie tan importante que te lleva a definir un campeonato lo más lógico es tener unos días más. Pero es lo que hay y hay que estar preparados para lo que venga.