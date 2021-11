Rolin Peña dispara contra la Fenafuth: "No podemos estar regresando a celebrar el gol de Costly cada 28 años"

Rolin Peña, vicepresidente de Marathón, ha salido al paso para hablar de la actualidad de la Selección Nacional de Honduras y ha disparado con todo contra los directivos de la Fenafuth.

La Bicolor ya le dijo adiós al Mundial de Qatar 2022 en apenas ocho jornadas disputadas y Rolin Peña deja claro que eso es un gran golpe para el fútbol de Honduras.

“Es un golpe fuerte que va a llevar un buen tiempo poder recuperarnos y esto obviamente, la descalificación de la Selección Nacional se va a trasladar al torneo de Liga Nacional, hay un desanimo en la afición por la tristeza de una eliminación, donde había mucha ilusión, pero me da a entender que hubo muy poca planificación, no era el camino correcto al final, los números nos dicen que somos últimos en el área de Concacaf y probablemente de Centroamérica con esa puntuación muy pobre; yo si quiero defender al jugador, siempre trataron de entregarse, siempre luchó y siempre jugó, me parece que la dirección es la incorrecta y ahora estamos mal porque no tenemos un plan, no tenemos un proyecto con amplio conocimiento que nos pueda encontrar la luz en el camino y retomar los senderos de poder llevar a la Selección de nuevo a un Mundial”, fueron sus primeras palabras.

Rolin Peña pide a los miembros de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, hacer un análisis detallado de lo sucedido en esta octagonal de Concacaf.

"Creo que a estas alturas, la Federación debería tener un análisis de dónde fueron los errores, de dónde se equivocaron, primero contrataron a un técnico muy bien preparado y formado, pero con poco conocimiento del área de Centroamérica y de Concacaf, y con poco conocimiento en el manejo de jugadores adultos, mayores, no conocía la idiosincrasia de nuestros futbolistas y eso pasó factura. Y que en su afán de poder ir formando jugadores, me parece a mí que algunos no eran la elección correcta porque estaban muy jóvenes o porque por primera vez estaban en una Selección, le pasa factura a cualquiera, al final se quiso recomponer el proceso con un técnico de recorrido y reconocidad capacidad, pero ya es muy tarde. Pareciera que lo que querían era echarle la culpa a alguien de lo que sucedió, así que es una pena, ahora los clubes de la Liga Nacional vamos a estar involucrados y sumergidos en una crisis, que esperemos poco a poco la afición se vaya restableciendo y pueda retornar a los estadios y creer en el fútbol de Liga", explicó.

Este fracaso de Honduras es un golpe económico para el fútbol hondureño, así lo considera el vicepresidente de Marathón.

“Hay un golpe en todo lo que rodea el fútbol, la parte de los clubes, la economía, los patrocinadores no quieren continuar, se desmoralizan, por ahí el dirigente igual, el aficionado que es parte importante del espectáculo, aquí se necesita hacer un análisis, pero no el típico que se hace, simplemente por encima, borrón y cuenta nueva, seguimos y aquí no pasa nada, claro que pasó algo, tenemos tres puntos de 24 posibles, creo que eso es la peor cantidad en la historia de una Selección Nacional. Yo lo que le diría a todos los amigos del fútbol, a los de la Federación es que no podemos regresar nuevamente a celebrar el gol de Pecho de Águila cada 28 años, cómo vamos a estar regresando ahora a celebrar el gol de Carlo Costly… ¿Cada cuánto? ¿28 años más? Y si no analizamos, si no tomamos decisiones y hacemos verdaderos proyectos, nos va a tocar estar celebrando el gol de Costly durante muchos años".

En cuanto a qué cambios se debe hacer a corto plazo, esto respondió Rolin Peña: “Muchos, la Federación los conoce, hay que hacer una estructura donde se involucre a todas las personas que tengan conocimiento del fútbol en Honduras, hay muchas personas en la parte técnica, en la parte administrativa, para que de esa manera podamos hacer un proyecto que al final nos pueda devolver la alegría de ir a un Mundial o al menos pelear hasta las últimas instancias de una eliminatoria pensando que aún podemos ir a ese Mundial, pero estamos a falta de seis partidos y no tenemos ninguna posibilidad, esa es una verdadera tristeza sobre todo para la afición hondureña”.

Por último, respondió a si es una buena decisión dejar al "Bolillo" Gómez para la próxima eliminatoria, es decir, hasta 2026.

“Yo creo que Hernán Gómez es un gran técnico, de amplio recorrido, tiene varios mundiales, me parece que conoce el área, deberá conocer al cien por ciento la cultura y la idiosincrasia de nuestros futbolistas, pero yo creo que lo primero que se debe hacer al finalizar la eliminatoria es un análisis con todas las personas que están en el fútbol, después si la mejor decisión es que se renueve el contrato de Hernán Gómez, enhorabuena, pero no tomar decisiones en un momento cuando no había claridad por los resultados adversos”.

¿Se debe hacer cambios ya de dirigentes en la Fenafuth tras dos procesos sin conseguir ir al Mundial? “Esa pregunta hay que hacérsela a los actuales federativos, si están conscientes de lo que ha sucedido en este lapso de ocho años. Han sido dos periodos a los que no hemos podido ir al Mundial, ya a estas alturas deberíamos saber el porqué y cuáles fueron esos puntos que no nos permitieron llegar a un Mundial y empezar a rectificar, veremos que sucede”, concluyó Rolin Peña.