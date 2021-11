La verdad detrás del conflicto: Oswaldo Sánchez destapa por qué ya no se habla con Memo Ochoa

Oswaldo Sánchez es considerado uno de los mejores porteros de la historia en la selección mexicana. Junto a Guillermo Ochoa se han ganado el respeto por resguardar el arco del 'Tri' y aunque su talento y liderazgo los llevó a ser compañeros y grandes amigos en la absoluta, el ex de las Chivas y Santos Laguna confesó que la relación entre ambos se esfumó por un malentendido.

Previo al Mundial de Sudáfrica 2010, México realizó una gira de partidos amistosos de local. En dicho ciclo, Memo Ochoa luchaba por ganarse la titularidad para la máxima competencia. Sin embargo, un error garrafal a la hora de atajar un disparo ante Corea del Norte en Torreón, lo puso en la mira de las críticas.

Oswaldo, quien vivía sus últimos años como jugador en Santos, presenció el encuentro desde las gradas. Luego del fallo de Ochoa, la cámara lo enfocó en el instante donde se despojó de su chaqueta y fingió que entraría al campo para tomar el puesto de su colega. Si bien Memo no se percató en ese momento, luego de ver la repetición del polémico gesto, decidió no habarle más a Sánchez.

''Yo no sabía que la cámara me estaba tomando y yo estaba con el 'Chato' Rodríguez, con el 'Gordo' Becerra, con el 'Pelón' Carlos Ochoa, los había invitado a mi palco. Al lado estaba Matías Vuoso, el 'Cloroformo' Padilla y Salvador Mariscal, gente de futbol y del box. Me dice el Cloroformo: ¿A poco no te dan ganas de meterte?'', declaró Oswaldo en el podcast 'La pelota al que sabe'.

''Se me ocurre hacer así con el saco (quitárselo), pero yo jugando'', añade Sánchez. Esa acción fue una de las más recordadas del partido y la prensa azteca señalaba que el exarquero se estaba burlando de Ochoa por su error.

''Memo, no tengo la necesidad de burlarme de ti. Ni lo haría nunca porque somos compañeros de profesión. Eso de alguna forma, creo yo, rompió la relación que teníamos Memo y yo porque tal vez él haya creído que yo me burlé. Yo no me voy a burlar de algún compañero. Ni ahora ni nunca'', aclaró.

Oswaldo Sánchez, que ahora labora como analista para TUDN, se ha tenido que ver las caras con el portero del América cuando le toca cubrir partidos en el Azteca a nivel de cancha y asegura que la relación que una vez compartieron ya no existe.

''Éramos buenos amigos, nos llevábamos bien, éramos compañeros de trabajo. También respeto su parte, porque si él creyó otra cosa está bien. Yo soy un tipo respetuoso y a mí me interesa que a Memo le vaya bien. Lo busqué indirectamente con un amigo en común y se le platicó un poco. Parece que no la creyó (su versión), pero no hay bronca. Para mí es un porterazo, uno de los mejores de la historia'', sentenció.