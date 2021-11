Honduras podrá ver la 'Luna roja': la mejor hora para no perderse el fenómeno natural esta madrugada

Los hondureños podrán apreciar en la madrugada de este viernes un eclipse lunar tan largo, que no ocurría hace más de 500 años.

Según el experto Víctor Ortega, la 'luna roja' se podrá ver desde cualquier punto de Honduras y sin necesitar un equipo especializado. También adelantó la hora donde se podrá apreciar mejor el eclipse. Eso sí, los que quieran verlo tendrán que permanecer despiertos o madrugar.

A las 12:00 AM de este viernes se podrá ver el cambio en la luna y será visible por un período de hasta seis horas. El mejor momento para ver el fenómeno natural será a partir de las 3:02 AM porque será cuando alcance su punto máximo.

''Esperamos que de inicio a las 12:02 minutos de esta medianoche y esté con una duración de casi seis horas. Esperamos que este fenómeno llegue a tener el máximo muy cerca a las 3:02 AM para ver la luna completamente roja'', explicó Víctor Ortega.

El especialista aseguró que pese a que los hondureños generalmente no son tan afortundados y no pueden apreciar estos eclipses lunares, en esta ocasión sí serán beneficiados.

''Este eclipse va a ser el más largo desde hace más de 550 años, desde el período maya tardío donde hay registros que se pueden notificar un eclipse más o menos similar'', explicó.

No dañará la vista

Cabe mencionar que no hay pronóstico de nubosidad en la zona norte, centro y occidente de Honduras, por lo que los amantes a la luna tendrán tiempo para apreciar el esperado eclipse.

Tampoco hay riesgos para ver la 'luna roja'. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de COPECO informó que se podrá ver directamente y no afectará la visión.

''La luna se tornará gris a las 12:02 AM y a las 3:00 AM empezaría a ingresa la umbra que daría una tonalidad rojiza y durará hasta cerca de las 6:00 AM'', cerró Ortega.