"Potro" Gutiérrez: "No sé con cuál selección estoy más enojado, con la de Honduras o con la de México"

Raúl "Potro" Gutiérrez compartió con aficionados del Real España en una firma de autógrafos y se refirió a los juegos de repechaje donde saldrá su rival, de la preparación y de la temprana eliminación de Honduras de Qatar 2022.

"Esta actividad es para recordarle a la afición que no debemos a ellos. Como toda institución está habidas de sumar un campeonato y estamos comprometidos con eso, sumarle una estrella al club y que toda esta gente siga manifestando su apoyo", inició contando en charla a los medios.

Al "Potro" le consultaron sobre el primer objetivo que consiguió con el club y de las estadísticas que rompieron a lo largo de las vueltas.

"El liderato es parte de los objetivos que nos habíamos formulado desde que llegamos aquí. Hemos ido ganando, rompiendo falsas creencias que tenía este equipo y eso nos tiene contentos porque toda este trabajo y confianza que nos tiene Elías (Burbara). El trabajo de los muchachos se ha conjuntado para lograr ese primer lugar. Estamos contentos, disfrutando porque también se vale y preparándonos para la etapa de liguilla".

¿Qué tanto afecta este parón, les puede pesar? Le consultaron y no dudó en responder.

"A cualquier equipo le puede pesar si no hace nada. Nosotros tenemos muy claro el torneo que tuvimos, fuerte, de bastante exigencia y con este parón el trabajo lo tenemos que adecuar a la instancia. Vamos a llegar bien a semifinales".

Gutiérrez dice que sus jugadores descansaron de la seguidilla de partidos y que no perderán la forma por unos días sin jugar.

"Muchos de los jugadores se les dio descanso por la temporada de alta exigencia y estamos retomando, el jugador en tres, cuatro o cinco días, salvo que se vaya de pachanga, pero no pierde nada. Simplemente estamos volviendo a recuperar el ritmo de juego, los trabajos están enfocados en eso y para la próxima semana el equipo debe estar como terminó".

Pendiente de los rivales

Este jueves arrancan los repechajes y Gutiérrez estará atento a lo que ocurra entre Marathón vs. Olimpia en el Olímpico y UPNFM vs. Motagua en el Marcelo Tinoco.

"Siempre hay que estar al pendiente. Cualquier rival te puede tocar, no sabemos qué pueda pasar con eso que se cambian muchas cosas así de repente. Pero hay que estar atentos, van a ser buenos juegos, hay que verlos, disfrutarlos y analizarlos".

El técnico mexicano considera que su equipo todavía tiene margen para mejorar y aspirar al título. Y estará atento a lo que hagan Motagua y Olimpia, los candidatos fuertes a avanzar en esta ronda.

"Para ser campeones hay que mejorar, hay equipos altamente competitivos. El otro día jugamos con un gran equipo como Vida, mucha gente que no tenían dos jugadores muy importante y nosotros no contábamos con cuatro, son situaciones que hay que analizar. Olimpia es el actual campeón y son los más complejos, Motagua ni se diga, por ahí UPNFM puede sorprender. Hay que tener cuidado, pero los que siempre han aparecido jugando finales es que hay que tener cuidado y analizarlos porque a los que hay que vencer" .

Sobre la renovación:

"Esa parte la hemos platicado un poco con el presi, desde que llegué a Honduras él tenía una intención de tener una relación larga con el cuerpo técnico y estamos analizando eso. Nunca habíamos hablado necesariamente de ser campeón para renovar, pero si creíamos que la institución necesitaba resultados, se los hemos dado y ya sabe como es, negociar, platicar y buscar esa continuidad para que todo ese trabajo siga dando frutos".

Sobre la eliminación de Honduras:

"Híjole. Yo no sé con cuál estoy más enojado, si con la de Honduras o con la de México. Pero nadie espera a veces resultados así, sobre todo porque hubo pasajes de los partidos donde tenía otra percepción y de repente ¡pum!, te dan vuelta al marcador o te ganan al último minuto. Para que este tipo de situaciones sucedan es porque se juntan las partes y soy un convencido que los proyectos van de la mano de lo administrativo, lo deportivo y el entorno y en un selección es lo mismo. Hay muchas cosas que se deben analizar para que no vuelvan a pasar. Digo porque en México han ocurrido situaciones similares y hemos clasificado como decimos allá, de panzazo, pero hemos clasificado. Ha sido por falta de visión, planeación y circunstancias de fútbol porque veces culpar a alguien es muy complejo porque son muchos factores".

¿Qué debería cambiar el fútbol hondureño para mejorar?

Siempre hablo de la preparación. En México decimos; ¿cómo vamos a competir si Portugal tiene cuatro en la Premier, en Liga Española?. Y digo entonces ¿por qué vamos si no iremos a poder competir?. Para mi ese concepto no vale, es real, pero ahora has lo que puedas con lo que tengas. Nosotros toda esta rama de fútbol tanto Norteamérica como Centroamérica tenemos que prepararnos mejor, es la única manera de competir cuando ya estás en un Mundial. Si no te preparas, está complicado. Ese sería un poco el tema; prepararse. La generación del Preolímpico al menos yo estaba contento, un equipo que jugaba y con la intensidad y pinceladas de fútbol hondureño, hay buen material, hay que desarrollarlo y trabajarlo".

¿Algún consejo para los federativos?

Solo puedo opinara la parte deportiva y un poco de lo que dije. La parte administrativa es fundamental y el desarrollo tiene que ver con ello, la Liga hondureña se ha caracterizado por ser competitiva, sin embargo se debe mejorar en todo sentido. En infraestructura, organización, planeación y no estoy diciendo nada extraño, esto obedece a todas las selecciones. Lo mismo en México, con toda esa infraestructura que tiene, necesita poner más atención a la organización y planeación del equipo".