Elías Burbara sobre si Real España será campeón: "No soy político para prometer, esto es constancia y trabajo"

El presidente del Real España, Elías Burbara, no se anduvo por las ramas y manifestó que están trabajando para ser campeones, pero para eso deben enfrentar los partidos que tendrán en semifinales como grandes, ya falta poco y quieren festejar una Navidad aurinegra.

Burbara ha logrado junto a sus socios en la dirigencia, armar un equipo competitivo. De la mano del mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, tienen emocionada a la afición que quiere escuchar pitar nuevamente a la máquina que no lo hace desde diciembre del 2017.

"Esperamos que el esfuerzo que hemos hecho en todo el año sea correspondido. En Real España queremos presenciar una navidad aurinegra. Sentimos la sed de los aficionados por tener al equipo cerca y es la idea de la actividad de la firma de camisetas, aprovechamos este parón para dejarnos querer de ellos", dijo el presidente españolista en el evento de entrega de autógrafos de su plantilla.

Elías fue tajante respecto a las posibilidades que tiene el equipo de consagrarse campeón. Se le consultó si prometía la conquista del título, a lo que respondió: "Mira, eso de prometer dejemoslo a los políticos. Venimos trabajando un año arduamente, hoy en 2020 estabamos eliminados así que esperamos que ese sacrificio sea recompensando, pero si el destino nos dice que no seramos campeones, no tiraremos la toalla y buscaremos el título en mayo.

El presidente del Real España destacó la obtención del primer puesto y la posición favorable en la que se encuentran de cara a las semifinales: “Nos había costado ganar las vueltas, teníamos muchos altibajos, ahora logramos mantenernos. Todos los posibles rivales son difíciles, todos serán complicados, nadie quiere escoger, pero cerrar en casa es una herramienta que hay que aprovechar. Si para nosotros, ellos son rivales complicados, seguro que para ellos será más difícil (enfrentarnos)”, argumentó Burbara.

Y agregó: "Esto es consistencia y trabajo. Hemos confiado el proyecto en manos de Javier Delgado y Raúl Gutiérrez que han hecho un gran trabajo y no nos queda más que seguir confiando en ellos para buscar el campeonato”.

Aunque el Apertura 2021 no ha finalizado, Elías no negó que el equipo se encuentra planificando para lo que vienen en el siguiente torneo donde está la incógnita de la continuidad del entrenador 'Potro' Gutiérrez, pues éste finaliza contrato en diciembre y aún no ha renovado.

"Su renovación está en manos de Javier Delgado, es una de las proridades y esperamos que nos dé la buena noticia que todo está listo. A medida él vaya cerrando pendientes, nos seguirá informando. Por ahora solo estamos pensando en semifinales, Javier tiene una pequeña lista de posibles deseos para el otro campeonato, pero a ver si Santa se los trae", declaró.

Para finalizar, Burbara se pronunció sobre el fracaso de la selección de Honduras que cosechó una prematura eliminación para la Copa del Mundo de 2022.

"Estoy profundamente triste por eso, esperaba, como todo aficionado, ver a Honduras en el Mundial, pero ya toca pensar en 2026 y esperamos que la Federación tome buenas decisiones. Es difícil opinar desde afuera, los dirigentes son los expertos y los que saben lo que pasó ya que tienen los detalles", culminó el presidente del Real España, Elías Burbara.