Pedro Troglio lamenta la derrota ante Marathón: "Lo justo hubiese sido un empate y si era por merecimiento, debimos haber ganado"

El técnico argentino Pedro Troglio, explicó que el resultado tiene las bondades de que en casa se puede remontar pero no se confía de Marathón que tiene dos resultados a su favor debido al reglamento que ahora cambió.

Lo que le dejó de positivo el juego: "Me voy con la sensación que el resultado del partido no era para perderlo, hicimos los méritos lógicos para no irnos de esta manera. Todavía queda abierto para la vuelta, el domingo donde hay que levantarlo. Marathón no nos generó ninguna situación de peligro salvo el gol de pelota parada y una de Vargas. Nosotros tuvimos bastantes en el primer tiempo y al final y no las pudimos concretar. Es injusto pero en el fútbol las injusticias se marcan metiendo los goles".

Dudas sobre el penal a favor no pitado. "Tendría que mirarlo porque decirlo en caliente que era penal. Hay que ver todas las jugadas, pero si hubo situaciones de amarillas y de cambio de decisiones pero es propio de un partido. Pero ya está ahora tenemos que hacer dos goles en Tegucigalpa".



Le sigue costado a Olimpia en el Olímpico. "Hace doce años que no ganamos en el Olímpico, ganamos otros partidos, pero las estadísticas son para nombrarlas y este es un partido de 180 minutos y vamos perdiendo 1-0, y hay que ganar en casa. Repito, lo justo era un empate y si era por merecimiento, debíamos de haber ganado".



Partido de muchas faltas. "No fue un partido accidentado pero sí me parece que tuvo muchas faltas y se le pidió mucho al árbitros y hubo cambio de decisiones en medio de jugadas. Todos nos equivocamos pero no creo que Melissa haya incidido en el resultado".



Salud de Edrick Menjívar. "Salió con un mareo producto de... bueno, todos estos jugadores que van a la Selección no han parado, están en los aeropuertos y en juegos. Si se fijan también José Mario Pinto terminó agotado y es normal. Esto lo sabíamos desde que arrancó esta maratón de partidos que lo normal hubiera sido jugar el sábado y no hoy para tener a los jugadores de la Selección porque ellos llegaron anoche. Los puse porque son importantes y necesarios en finales, si hubiese sido en partido de vueltas no los pongo ".