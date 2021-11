'Tato' García tras vencer a Olimpia: "Con muchos cipotes le ganamos a un rival con mejor presupuesto"  

Marathón volvió a demostrar que el estadio Olímpico es su fortín ante Olimpia. El Monstruo de Martín 'Tato' García volvió a pegarle al León de Pedro Troglio en el torneo tras vencerle 1-0 por la ida del repechaje de la Liga Nacional.

Contando con su plantel completo, a excepción de Kervin Arriaga por sus juegos de Selección, el verde se mostró bien ante el Tricampeón que, 'con un presupuesto más alto', fue castigado por los jóvenes del Marathón que con mucha garra, ganaron el primer asalto.

Vital triunfo

"Era importante ganar y mantener el cero en el arco en estas llaves de ida y vuelta. Estoy contento por el gran primer tiempo, jugamos 103 minutos con dos futbolistas Sub-20 que lo hicieron bien. Sucedieron cosas buenas para el club que me dejan contento por los muchachos que hicieron un gran esfuerzo".

El arranque fue clave

"En el primer tiempo manejamos la pelota con el resultado, la cancha estaba bastante complicada, sobre todo en los costados, había bastante barro y costaba pararse, pero la idea era tratar de ser contundentes en el área. Una jugada a pelota quieta muy bien ejecutada por Cristian Calix y Mario Martínez, golazo (1-0 al 29'). Mario es el jugador más importante de Marathón, su golazo fue para aplaudirlo".

A pesar de la inferioridad



"Lo importante era ganar, el equipo venció a un rival con un presupuesto bastante más alto del nuestro y nosotros con muchos cipotes del club, entonces es muy importante lo que hicimos".



Arbitraje de Melissa Pastrana

"Tengo un pensamiento sobre Melissa. Fuí a darle la mano antes del partido, me tocó que me arbitrara la final de Copa Presidente del 2018 cuando Platense ganó ante el Real España, siempre la consideré una gran árbitro con mucha personalidad y sigo opinando lo mismo. Hoy sucedieron cosas no estuvimos de acuerdo, pero eso se los dejo a ustedes que son los periodistas, a mi no me corresponde hablar".