Diego Vázquez después vencer a UPNFM: "Sufrimos un poco, pero ganamos de manera justa"

El Motagua logró una importante victoria 2-1 sobre los Lobos de la UPNFM en su visita al estadio Marcelo Tinoco de Danlí, en el duelo de ida del repechaje.

Diego Vázquez, técnico de las águilas, considera que los suyos mostraron la casta que tienen en este tipo de duelo y lamenta ciertas acciones arbitrales.

"Ganamos el partido más allá de la última jugada que no merece que haya sido penal. Las últimas faltas me pareció demasiado localista, sufrimos un poco, pero ganamos de manera justa".

Y agregó: "El sábado tenemos que sellar el pase en el Nacional. El partido salió bien, sufrimos poco y me parece que ya había pasado el tiempo o no sé si fue penal, pero ganar es ganar y vamos con una ventaja importante".

En los aspectos que valora de sus muchachos. "Destaco el orden, las ganas, hicimos bien el balón parado, estuvimos intensos, el bloque me gustó bastante. Son muchas cosas para destacar".

Vázquez no ocultó el favoritismo que les permite esta ventaja en la serie. "Esperemos que sí, nosotros en Tegucigalpa somos un equipo fuerte, ganamos los partidos, imponemos el ritmo de juego con gente que hace goles".

Además, el timonel considera que ellos llevaron la iniciativa del encuentro. "Nosotros propusimos el partido, ya después la única obligación es dejarlo todo y superar al rival, hoy lo hicimos".

Pero se quedó de la manera que los están haciendo jugar a pesar de tener una competencia internacional. "Nosotros tenemos que jugar otros torneo, no lo entiendo el por qué ponen los partidos así y después nos quejamos. Inentendible lo que hace la liga".

Pese a asegurar que no hablará de los silbantes, le cuesta un poco controlarse. "Me propuse este torneo no hablar de los árbitros y no lo voy a hacer".