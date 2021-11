''Messi no lloró por irse del Barcelona, los confundió; él nos impedía construir un nuevo equipo''

La marcha de Leo Messi sigue dando de qué hablar en los pasillos del FC Barcelona. José Elías, presidente de Audax Renovables y máximo avalista de la junta directiva que preside Joan Laporta, aseguró que el argentino no lloró solo por abandonar el club en agosto.

En una entrevista concedida a La Sotana, el dirigente recalcó que él hubiera vendido un año antes al delantero rosarino por una cantidad próxima a los 100 millones de euros.

''Había que hacer un nuevo equipo y con Messi dentro no podías. Messi tiene una edad para no estar en el Barça. Yo lo que dije es que, como barcelonista, si hubiéramos dejado ir a Messi un año antes, habríamos sacado algo de dinero. Con 100 millones de euros, me hubiera dado con un canto en los dientes'', manifestó Elías.

Y añadió: ''El final de Messi se veía, ya fuera hace un año o ahora. Lograr que el Barça vuelva a ser un equipo ganador pasa por un proyecto post-Messi. Ya tenía una edad para no estar en el Barça y yo no quería que se jubilara en el club''.

El máximo avalista de Laporta asume que su visión empresarial pueda chocar con sus sentimientos azulgranas. No obstante, se desmarcó de ser el responsable de la marcha de Messi.

''Es ley de vida. Me fastidió que se fuera, pero yo creo que la gente confundió las lágrimas. Decir que yo no renové a Messi es la gilipollez más grande. Messi no lloraba por no seguir en el Barça, sino por una suma de cosas. A Leo se le terminaba un ciclo, sumado a que tenía su vida en Barcelona'', explicó.

Las rebajas salariales

En su intervención, Elías dijo que la salida de Leo, por motivos económicos, facilitó la posterior rebaja salarial de Busquets, Piqué y Jordi Alba, tres de los cuatro capitanes del equipo.

''El club tenía unas limitaciones económica y organizativas. Si renovábamos a Messi, ¿cómo ibas luego a Piqué y le pedías que se rebajara el sueldo? Había tres motivos por los que no podía seguir'', enfatizó el empresario.

Por último detalló los tres motivos que aconsejaban la marcha de Messi: ''Por un lado estaban las rebajas salariales, no teníamos dinero para pagarle y estábamos haciendo el pinopuente para pagarle a plazos como el PSG. Hay que construir un nuevo equipo y generar ilusión. Con Messi dentro, no podías''.