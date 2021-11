Olancho FC avanza a las semifinales del Ascenso en Honduras tras vencer en penales a Real Juventud    

El torneo Apertura 2021 de la Liga de Ascenso de Honduras ya conoce a su primer semifinalista, se trata del Olancho FC que venció a Real Juventus en penales.



El partido culminó 2-1 a favor de los de Santa Barbara, el global 4-4 y tras 120 minutos de juegos todo se definió de los 12 pasos, la suerte fue para el conjunto visitante.





Olancho FC avanzó a semifinales y espera al ganador de la serie entre Génesis Huracán y Villanueva. La ida quedó 2-0 a favor del Genesis.



Real Juventud quedó en primer lugar, pero no tuvo ningún beneficio por su posición y por el partido tuvo que extenderse hasta los penales, los goles de equipo local los marcaron Yansi Quiñonez y Víctor Moncada. Por parte de Potros marcó Allan Carcamo.



LAS OTRA LLAVES DE CUARTOS DE FINAL



Juticalpa vs Tela (Sábado 7:00 pm Olancho)



Lone FC vs Inter (Sábado 7:00 pm SPS)



Génesis vs Villanueva (Sábado 3:00 pm)