Diego Vázquez, contento: "Ya perdimos la cuenta de cuántas semifinales llevamos, fuimos mejores que la UPN"

Diego Vázquez y Motagua se mete a una nueva semifinal de la Liga Nacional, ahora lo hicieron tras vencer a la UPNFM con un global de 5-2.



El entrenador argentino dio la cara luego de la victoria y se mostró muy contento con el pase a la siguiente ronda donde pude enfrentar al Real España o Vida.



Vázquez también comentó sobre lo importante que es Kevin López para el equipo y las claves para ser semifinalista del torneo Apertura 2021.



¿Qué valoración hace del pase a semifinales del Apertura?



"Lógicamente muy contento por pasar a una nueva semifinal, ya perdimos la cuenta de cuantas llevamos desde que estamos, gracias a Dios hemos estado en casi todas desde que llegamos, entonces básicamente contento. Y del partido, Motagua mostró durante todo el campeonato estar por encima de la UPN, pero lo teníamos que demostrar y ganamos la serie por tres goles de diferencia y pasamos siendo mejores, un gran equipo, que está bien dirigido, pero Motagua apareció en el momento importante".



¿Es Kevin López, un jugador esencial en el esquema de Diego Vázquez?



"Sí, a pesar de que no hizo pretemporada confiamos mucho en Kevin, el torneo pasado no fue su mejor participación, pero volvió a tomar el ritmo que queríamos y ser el Kevin López de buen nivel y esperemos que le siga aportando al equipo. Esta noche lo pusimos por izquierda porque en Danlí les hizo mucho daño y hoy anotó rapidísimo, obvio no lo esperábamos así, pero con su velocidad aprovechó bien la situación".



¿Considera que este pase viene a resaltar el bueno trabajo que ha tenido Motagua pese a su posición en la tabla de posiciones?



"No comparto lo de la posición, en cualquier otro torneo con 35 puntos cualquiera es primero o segundo, el torneo fue muy parejo en la parte de arriba y todos tuvimos partidos que no merecíamos perder, incluso con incidencias arbitrales, entonces quedamos a dos puntos del líder. La posición fue buena y hoy lo confirmamos contra la UPN, les dije eso en la charla que uno a uno teníamos que demostrar que éramos superiores y los jugadores lo hicieron el día de hoy".



¿Qué claves tiene este Motagua para ser semifinalista?



"Intentar siempre jugar bien, independientemente de quién entra el equipo tiene una idea muy clara, le dan una buena amplitud a la cancha, nos quedamos con hombre más y seguimos manejando, creando ocasiones y buscando más goles, nunca especulamos".

¿A quién prefiere en semifinales?



"Siempre digo en las conferencias tenemos mucho para hablar, para estar contentos, me quedo con hoy porque los momentos son muy efímeros, ya mañana tengo que pensar en el viaje a Canadá y disfruto el pase a semis, tengo la mente en blanco y seguramente voy a estar tranquilo, lo mismo le digo a los jugadores, que disfrute el momento".





¿Cómo está trabajando este Motagua para mantenerse en alto nivel en dos competiciones muy exigentes?



"Trabajamos de la mejor manera paso a paso y viendo cómo se siente los jugadores, estando muy cerca de ellos, trabajando la nutrición, obviamente con el médico y con lo que se puede porque lo lógico no es jugar cada dos días, de hecho, creo que a la UPN no le vino bien jugar cada dos días, pero tampoco es culpa de ellos, pero se dio así".