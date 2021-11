Matar o morir: Olimpia busca remontar ante un Marathón que quiere dar la estocada definitiva y avanzar a semifinales  

Un partidazo, eso es lo que nos espera este domingo a las 3:00 de la tarde en el estadio Nacional para definir al último invitado a semifinales del torneo Apertura 2021.

Raúl Cáceres explota tras eliminación ante Motagua: "Hay una deslealtad; intimidaron al árbitro"



Olimpia y Marathón se enfrentan luego de que la ida terminara 1-0 a favor de los verdolagas con un gol de Mario Martínez. Eso tiene por ahora a los dirigidos por el "Tato" García en la siguiente ronda.



Pedro Troglio no quiere que su aventura al Tetracampeonato acabe hoy y enviará a sus mejores guerreros para la batalla y conseguir una remontada para estar en semifinales donde ya se encuentran Real España, Vida y Motagua.





Marathón no podrá contar con cuatro jugadores para el encuentro, Carlo Costly, Ovidio Lanza, Emilio Izaguirre y Kervin Arriaga, no hicieron el viaje a Tegucigalpa. Arriga ya no cuenta para Martín "Tato" García y lo mandó a entrenar con las reservas de conjunto verde.



Olimpia nunca se ha quedado afuera de un repechaje en su historia en la Liga Nacional, ha clasificado en las 12 veces que ha estado no ha fallado. En el caso de los verdolagas, han jugado 14 repescas pero se quedaron en el camino en 10 oportunidades.

¿Cómo están los cruces?

Dependiendo del ganador entre Olimpia y Marathón se definirán las llaves de semifinales. En caso de que los Leones consigan el triunfo se medirán ante el Vida. El otro duelo sería Real España vs Motagua.

De ser Marathón el clasificado, los verdes enfrentarían a Real España en semifinales y la otra llave sería Vida vs Motagua.



PROBABLES ALINEACIONES:



Marathón: Denovan Torres, José Aguilera, Allans Vargas, Mathías Techera, Luis Vega; Cristian Cálix, Luis Garrido, Isaac Castillo, Mario Martínez; Frelys López y Edwin Solani.



Olimpia: Edrick Menjívar, José García, Brayan Beckeles, Jonathan Paz, Javier Portillo; José Pinto, Jorge Álvarez, Germán Mejía, Christian Altamirano; Jerry Bengtson y Eddie Hernández.



Hora: 3:00 P.M

Transmite: TVC



DATOS DE LA SERIE ENTRE AMBOS



*En 254 juegos disputados entre ambos, Olimpia ganó 119, Marathón ganó 68 y empataron en 67 ocasiones.



*Serie en Tegucigalpa, 119 juegos: Olimpia ganó 74, Marathón ganó 16 y empataron 29.



*Solo hay un enfrentamiento en repechajes entre ambos: Lo ganó Olimpia.



*Olimpia suma 9 triunfos consecutivos ante Marathón en Tegucigalpa.



*Olimpia nunca ha perdido un repechaje: Estuvo en 12 y todos los ganó.



*Marathón ha estado en 14 repechajes: Ganó 4 y perdió 10.