Potro Gutiérrez y el rival que prefiere en semifinales: "¿Motagua o Marathón? Marathón, porque es el más débil"

El entrenador del Real España, el mexicano Raúl 'Potro' Gutiérrez, fue muy autocrítico respecto al rendimiento de su equipo a pesar de lograr el primer lugar y busca que tenga una mejoría para firmar aún más su candidatura al título.

VER: Potro Gutiérrez: "No sé con cuál selección estoy más enojado, con la de Honduras o con la de México"

En entrevista con el programa Cinco Deportivo, el estratega puntualizó en los factores del éxito del conjunto aurinegro en la temporada regular, lo que realiza durante el tiempo de descanso previo a su estreno en semifinales donde reveló al rival que le gustaría enfrentar: Motagua o Marathón.

Las semifinales son la primera semana de diciembre y enfrentarían al rival clasificado que quedó peor posicionado en la tabla general.

La recuperación

"Ha sido una temporada larga y fuerte. Dimos unos cuatro días de descanso recién terminamos el partido contra Vida (9 de nov.) y ésta semana retomamos el trabajo para que el equipo se reincorpore al ritmo que tenía, estamos en ese proceso de mejorar detalles que pensamos que harán más fuerte al equipo y así ser un candidato todavía más fuerte para el título que es la meta final".

Así se plantó el objetivo



"Particularmente el partido contra Victoria (1-1, 20 de oct.) nos dejó inconformes a todo el equipo, entonces a partir de ahí empezamos a ser más conscientes de adónde queríamos llegar y cómo lo queríamos hacer. Simplemente reafirmamos compromisos desde la manera de entrenar y la forma de asumir los partidos, hablamos de cerrar todos los partidos ganados, que eran cuatro, y los fuimos trabajando. Creo que los muchachos lo interpretaron demanera fantástica, ese compromiso, esos detalles por los que habíamos dejado escapar puntos y el resultado fue ese, consciente de la idea que queríamos como equipo y se hizo de maravilla".

VER: Potro Gutiérrez a sus detractores: "Hay quienes creen que esto es una cuestión de suerte"

Se asumió la responsabilidad de un grande



"Los partidos hay que jugarlos, todos son diferentes, se nos crítica mucho ese empate contra Victoria, para hay que ver cómo cerraron ellos, todos es muy fácil de analizar. Nosotros sabíamos que los excesos de confianza no le viene bien a nadie, hay muchos ejemplos de ello, fuimos viendo esos detalles, analizándolos en video como lo hacemos cada semana y fuimos creciendo desde allí. El equipo empezó a encontrar esa sólidez y era por pequeños detalles por lo que no estabamos accediendo a los resultados que buscabamos. Ese triunfo contra UPNFM fue el marcador que estabamos esperando, esos primeros tres puntos jugando de visita de los últimos cuatro partido, yo ni sabía que teníamos muchos años sin ganar al allí, pero al final son cosas por las que no nos preocupamos. El club asumió la responsabilidad que debe tener un integrante del Real España".





¿Sirvió ser eficientes de visita?



"Sí, por supuesto, siempre sumar de visita, además del impacto ánimico, la estadística te ayuda en todo. Todas las canchas miden lo mismo, pueden estar buenas o regulares, pero es para los dos equipos, y el que se adapte más rápido a ese tipo de circunstancias, es el que saca ventaja. Ha sido un trabajo de convicción. Un equipo grande juega igual de visita que de local. El compromiso que realizamos como jugadores, cuerpo técnico y directiva, que nos respalda, da como resultado ese primer lugar que mientras las probablidades nos dieran esa posibilidad, nosotros ibamos a luchar por ello.

Hay que mejorar



"No estoy conforme, este equipo tiene que jugar cada día mejor y ser más eficiente en muchas cosas. Este tiempo que tenemos ahorita nos enfocaremos en ello para mejorar".

El rival que prefiere en semifinales



"Pues, si nos vamos a los números, Marathón, que es el más débil. El Motagua y Olimpia son los más complicados para jugar que contra cualquier otro equipo en la liga. Creo que en esa medida, uno eligiría el rival que quedó más abajo.



Es un clásico jugar contra Marathón, el partido pasado lo perdimos (0-1) en un partido demasiado injusto pienso, sin embargo es fútbol y hay que verlo de esa manera. Si es Marathón o Motagua, bienvenidos".



Juego de Motagua



"Creo que los equipos grandes cambian detalles de visita y de local, pero siempre mantienen estructuras. Motagua y Olimpia son de esos equipos que así lo hacen, tienen una muy buena marca, su parte sólida es la defensiva y son letales al ataque, salen rápido y les gusta jugar por afuera, aveces juegan con línea de tres y cuatro. Eso habla de un equipo bien trabajado".





¿Es predecible Motagua?



"No, tiene su estructura, pero no quiere decir que sea predecible. En esa medida, modifica su estructura, se canaliza através de las individualidades y lo hacen muy bien con la gente que llega de atrás que hace daño al rival. La calidad de sus jugadores siempre hacen algo más"



Debilidades del Motagua



Yo creo que todos los equipos se van desarrollando de diferente manera con diferentes equipos. Los juegos que hemos tenidos contra ellos son partidos de un gol, entonces eso habla de lo complejo que es abrir una defensa porque tienen gente que defiende bien y ofensivamente producen bastante desde las bandas, obviamente eso te da oportunidad de hacer lo tuyo, el espacio que dejan en esa idea de ir a buscar el resultado, beneficia al rival".



Ganaron la serie ante Motagua



"Eso es un buen antecendete, pero al final el fútbol es hoy, así como la vida, y cada partido es distinto. Podemos tener referencia de esos partidos, pero tenemos que esperar un partido más complicado en una instancia distinta y hacer un juego diferente."