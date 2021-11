Pedro Troglio: "A nosotros nos da para ganarle a todos jugando así, pero no somos invencibles"

El Olimpia se clasificó a semifinales del Apertura 2021 tras golear 3-0 al Marathón en el estadio Nacional. El técnico Pedro Troglio resaltó el funcionamiento de su equipo y ya se refiere al Vida, su rival.

"Lo primero que hay que mejorar es lo que comenzamos a generar a partir del minuto 25, que que es seguir conectando lo que estamos buscando. Venimos luchando en estos meses cambiando un módulo de juego porque antes teníamos jugadores que eran de presionar alto y salir en dos o tres pases llegar. Al no tener esos jugadores, caso Deiby Flores, uno tiene que valerse de la creación de juego asociado y ha costado porque las canchas no ayudan mucho y cuando los rivales te esperan atrás se complica. Hoy hubo cosas interesante, triangulaciones, lindos goles. Injustamente perdimos el otro día, si bien la cancha estaba mala y no jugamos bien, hoy recuperamos el nivel que queremos tener y hay que seguir orientado a eso", inició contando en conferencia

Y agregó: "Ahora tenemos que tratar de recuperar jugadores, ya no tenemos futbolistas que se van a ir a Selección, porque cuando lo hacen y no ganar traen consigo tristeza cuando vuelven. Para el partido anterior me llegaron mal, con unos días recuperan energías. Estoy recuperando jugadores que no venían bien en lo físico y se están poniendo bien, es importante porque ya estamos en semifinales".

¿Es el Olimpia que quiere ver? Le consultaron tras la goleada ante los verdes que los tiene soñando con el tetracampeonato.

"Siempre queremos jugar así, pero no es fácil. Los equipos nos juegan con gente atrás y nos cuesta encontrar espacios. No los encuentra el Barcelona, ayer miraba que se le metieron 11 atrás y no es fácil. También con el respeto, pero en los terrenos de juego cuesta dar pases fáciles porque la pelota pica mal. Quisiera esto siempre, es lo que apostamos desde la ida de Deiby Flores, generar más asociaciones o llegar de otra manera de las que lo hacíamos antes. A veces hay que tirar un pase largo porque hay gente atrás. Hoy el equipo no se conformó, pusimos un delantero más cuando íbamos ganando, tranquilamente pudimos terminar así, se probó y salió bien el ingreso de Diego Reyes, fue fantástico con gol incluido. Este es el quipo que quiero ver yo, imagino que la gente también . Ojalá pudiéramos jugar siempre así, cosa que no es fácil, a veces sale y a veces no".

La exigencia que le hace a José Mario Pinto

El volante José Mario Pinto fue una de las figuras esta tarde ante los verdes en el Nacional. Defendió con fiereza y brindó dos pases de gol. Troglio destaca la exigencia que le hacen a él y en general a los extremos del club.

"Nosotros le pedimos a los jugadores que jugaban por los extremos un trabajo de hacer un desgaste muy grande, porque no solo queremos que jueguen con la pelota y que creen peligro, sino que colaboren con el trabajo del equipo. Es una cosa que he creído que puede darse, hay que sacar las creencias que un jugador de fútbol, si corre no tiene claridad para jugar, no, si se cuida, si come sano y entrena bien puede defender y dar una mano en el bloque. Puede generar y crear peligro como hacen Pinto, Altamirano, Edwin, Álvarez y como lo ha hecho Chirinos y todos los que han jugado en esa posición; Garrido y Maidana".

"Lo de Pinto lógico depende de un cuidado, de un trabajo, está bien físicamente y si lleva una vida ordenada puede trabajar en el ida y vuelta. Me pone feliz. La gente se pregunta porqué lo hago correr tanto. Es porque quiere formar jugadores de nivel internacional. Lo más fácil para él sería quedarse parado arriba, pero quiero triunfar a nivel internacional, ver si algún día puedo ganar algo con el club y necesito que los jugadores hagan ese trabajo porque cuando vas a jugar con mexicanos, estadounidenses, hay que hacer otro trabajo y no podés jugar golpe por golpe. Hay que jugar y defender, es lo que uno trata de inculcarle al jugador, cuando no sale me critican, y cuando salen dirá que lo hago bien y es normal en el fútbol".

Al argentino le preguntaron sobre la irregularidad del equipo en este torneo Apertura 2021 y sacó la lista de logros del equipo bajo su mando.

"¿Irregularidad en este equipo? Si me dan un poco de tiempo les explico lo que ganó este cuadro; tricampeón, dos bicampeonísimos, récord de puntos, el equipo más goleador del siglo, se metió entre los cuatro mejores de Concacaf, después de no sé cuántos años, ganó en el Azteca y ahora hizo un punto menos que el Vida y tres menos que el España. No es que terminamos 10 puntos abajo y estamos en semifinales. Sinceramente no sé qué más tiene que hacer, pero no me importa lo que digan, me interesa lo que veo y estoy agradecido. Si me hubiese tocado quedar fuera, igual estuviera agradecido con este grupo porque me dio mucho. Si al venir a Honduras hubiera pensado que iba a ganar los 10 campeonatos, hubiese estado equivocado porque acá hay equipos como Motagua, (Real) España, que son equipazos, el Vida mismo. Pero hablamos de los grandes, España y Motagua que están parejos y pueden ganar también. Ganar todos los partidos y campeonatos no lo consigue nadie. Yo la verdad no me quedo con el que dice; tiran pelotazos, sí a veces jugamos al pelotazos y a veces como lo hicimos hoy. A veces metemos y trabamos en la pérdida y a veces somos un desastre, porque es normal. Ayer decían que Motagua otra vez en semifinales y nosotros también estamos allí, entonces mañana (debe decir) otra vez en semifinales porque no entiendo porqué nosotros no y los otros sí".

"Es normal que le pase esto a Olimpia porque es el más grande del país y a todos los que veían tan fácil esto, porque dicen; tenés un montón de jugadores, ¿por qué no saliste campeón tres años y medio? y ¿por qué cuando ibas a Concacaf no ganabas?, entonces no es tan fácil. Este grupo ha conseguido cosas muy buenas y si toca salir campeón nuevamente bienvenido, si no, a este equipo yo sombrero y agradecido de por vida con este plantel".

Troglio habló de la propuesta esmeralda en la vuelta del repechaje y sostiene que no le hizo ningún disparo al arco en ninguno de los juegos.

"No nos patearon al arco ni el partido pasado, son dos partidos donde nos nos dispararon. El otro día fue una pelota parada (de Mario Martínez) y después no hubo situaciones, igual que hoy. Pero no es producto solo de la defensa, eso inicia desde los delanteros, ya hablábamos de los extremos, del trabajo de los volantes y claramente de los 4 del fondo que canalizan esa telaraña que ejerce ele quipo. Somos un equipo que defiende bien, teníamos que mejorar porque estábamos imprecisos en los pases y errando muchos goles, hoy hemos tenido la suerte de jugar como queremos".

"Marathón hizo el trabajo que tenía que hacer; intentar cerrar espacios y salir al contragolpe. Lo que pasa es que nosotros estuvimos muy certeros, firmes atrás, nunca nos desorganizamos, entendimos que el partido iba a durar 90 minutos, no íbamos a salir como locos a desarmarnos. Siempre estuvimos bien parados, encontramos espacios, fue un gran partido nuestro, por eso Marathón no pudo realizar lo que entrenó al técnico si le salió allá en San Pedro".

Habla sobre el Vida, su rival en semifinales

Olimpia avanzó a las semis y se medirá en partidos de ida y vuelta al Vida de La Ceiba, que cerró segundo. Los albos abrirán en casa y cerrarán de visita. Troglio ya vive el encuentro.

"No descubro nada si digo que es uno de los equipos más en forma del campeonato, con buenos jugadores, que no es saludable como dijo su técnico; parar tanto tiempo para jugar, no es lo aconsejable. No sé si es una ventaja o desventaja salir primero o segundo. Después es un equipo muy complicado, con jugadores en buen momento. Va a ser difícil,, claramente tenemos que sacar un buen resultado de local para ir a La Ceiba con un margen medianamente que nos de la posibilidad de clasificar".

Por lo mostrado en este cierre de torneo, ¿le ajustará para vencer al Vida? Le consultaron y no vaciló.

"El Olimpia jugó bien desde el primer minuto ante Marathón, no es que se fue Mario Martínez y nos patearon al arco. Si comenzamos a jugar mejor, pero teníamos el control del partido. La salida de Denovan Torres, aconsejo que miren la jugada, es una pelota difícil en la que el arquero tiene que intentar salir, pero es tan bien puesta que te agarra a contramano. Si no sale, también le pueden patear y hacerle el gol, no me parece que sea equivocación del arquero. A nosotros nos da para ganarle a todos jugando así, como hemos hecho hasta ahora, pero también para perder con todos, no somos invencibles. Podemos ganarle a todos y perder con todos, ojalá salgamos bien. Vamos a jugar el partido, así como Vida es difícil para nosotros, nosotros somos muy difícil para el Vida", cerró.