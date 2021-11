Carlo Costly confiesa que se queda sin contrato en Marathón, la eliminación de la Selección de Honduras y critica a Fenafuth

Carlo Costly estuvo presente como aficionado en el estadio Nacional, donde el Marathón no pudo en la serie ante el Olimpia y quedó eliminado de las semifinales del presente torneo Apertura.

El atacante hondureño lo apartó de las canchas en las últimas semanas una lesión y pese a quedarse sin contrato con los verdes, el "cocherito" no cuelga los tacos y asegura que sigue en el balompié nacional.

Costly también aprovechó la entrevista para hablar de las eliminación de la Selección de Honduras y es muy contundente con su análisis, donde no se salva Fabián Coito y los directivos de Fenafuth.

¿Cómo viste la eliminación de Marathón?

La lesión de Mario que nos pasó factura y por ahí se vino con todo el Olimpia.

¿Tienes contrato todavía con ellos?

No, se me termina, pero vamos a ver que pasa más adelante.

¿Quieres seguir jugando?

Obvio, yo no me retire de la mejor manera. Tengo una lesión que me ha afectado en los últimos 15 días y eso me pasó factura. Me quiero retirar jugando, vamos a ver si se puede el próximo año.

¿Cuál es la lesión que tienes?

Es una carga muscular que no me ha salido, yo he hecho todo tipo de tratamiento. El viernes quise arrancar y me volvió. Lamento no haber podido estar y que el equipo no haya clasificado.

¿Era partido clave ante el Olimpia?

Por eso hice el viaje pensando que se iba a clasificar e inclusive infiltrarme para poder jugar semifinales, pero lastimosamente esto es fútbol y hoy cometimos errores que nos pasaron factura.

¿Cuánto duele esta eliminación?

Mucho. Me quería tirar desde allá arriba (graderías), uno siempre quiere estar metido y jugar este tipo de partido porque uno tiene la experiencia y capacidad de lograr grandes cosas, pero me voy triste, enojado conmigo mismo. Tengo una rabia brava que me desquito con todo mundo cuando me pasa esto. Creo que ya es la bola (años) que me está pasando y no me quiero retirar así.

¿Sientes un desafío por retirarte?

Creo que todavía puedo dar un poco más, lastimosamente este torneo no di lo que tenía que dar. El próximo año si Dios quiere viene la revancha para mí.

¿Vas a seguir en el Marathón?

No sé, ellos tienen la última palabra, yo me siento cómodo en el equipo, hemos trabajado bien con el profesor que más allá de ser buen entrenador, es buena persona. Vamos a dialogar y ver que es lo que pasa.

¿Qué opinas sobre la eliminación de la Selección de Honduras?

Mal, creo todavía no me lo creo, los muchachos dieron todo lo que podían dar y hay otras selecciones mucho mejor. Creo que ese año que se aventó Coito de vacaciones pasó factura.

¿Qué crees que hizo falta en la Selección para no quedar eliminados?

Trabajo, Panamá trabajó en la pandemia, México, Estados Unidos y el único que se tomó vacaciones fue Honduras. Eso es lo que está pasando factura, aquí no solo es de echarle culpa a los jugadores, sino ponés a trabajar a la gente adecuada, eso te va pasar factura.

¿Es una sorpresa que faltando tantos partidos estemos eliminados?

Es una sorpresa increíble, yo no me lo creía que faltando siete partido Honduras esté afuera, pero viene 2026 y ojalá que el profe Bolillo que ya conoce el área y está desde temprano para que trabaje con toda la gente.

¿Qué opinas de esa generación que queda para la próxima eliminatoria?

Son jóvenes y para el próximo mundial ya van a estar maduros, sabrán lo que es una eliminatoria. No es fácil llegar solo por llegar a una selección y para estar ahí hay que estar a un 200% y tenemos un entrenador que es experimentado en mundiales y esperemos que los curta y saquen adelante ese proceso.

¿Es la mejor decisión de haber traído al Bolillo?

Nunca es tarde, siempre hay una posibilidad, esto no es culpa del Bolillo, sino de quienes los contrata, la federación sabiendo que el entrenador (Coito) no tiene rodaje internacional sino con jugadores juveniles y es lógico que te va pasar factura, no conoce el medio. Hay poner los pies en la tierra y saber como manejar este proceso que viene.

¿Cuánto te duele la eliminación de Honduras?

Para estar en la selección debes estar a un 200% y romperte e pecho como lo hacíamos varios, eso ya pasó. Yo les deseo lo mejor y que desde ahorita vayan avanzando. No es fácil llegar y para cerrar bien y pensar en el nuevo proceso que será difícil.

¿Fracaso es la palabra que resume lo sucedido?

Obviamente, fracasón se puede decir, ya que veníamos de dos mundiales seguidos y son ocho años y no hemos clasificado. Para mí es un nuevo fracaso y es culpa de la federación que no contrata gente experimentada. Hoy se decidió por Bolillo, pero demasiado tarde, vino para poner la misma gente que ya estaba.

¿Qué le puedes decir a la Federación de Fútbol?

Que analicen bien lo que están haciendo, ya van dos proceso que no hemos clasificado y espero que pongan los pies sobre la tierra y analicen bien lo que se puede hacer para el próximo mundial.