Rafael Villeda habla del Vida, del posible regreso de Maynor y Moya y del futuro de Pedro Troglio

Rafael Villeda, presidente del Olimpia, habló del Vida, la Selección de Honduras y se refirió al futuro de Pedro Troglio y no descartó el regreso de Maynor Figueroa y Bryan Moya.

"Sabemos que el Vida ha venido haciendo las cosas bien, pese a que no consiguió el primer lugar, nos complicó en el torneo. Esperamos sacar provecho iniciando como locales y poder sacar un buen resultado de visitante", dijo el dirigente blanco en entrevista al programa Gol a Gol que transmite HRN.

Confirmó que a inicios de año hubo interés de un equipo de Europa en Edwin Rodríguez, pero que todo quedó en eso.

"A inicios de año hubo interés de un equipo europeo en Edwin Rodríguez, pero no se llegó a negociación. Las cosas van a pasar en el momento que correspondan, estoy seguro que cuando se puedan dar van a ser de beneficio para el jugador como para el equipo. Pero por los momentos no existe nada",

El mandamás merengue también se refirió al futuro del técnico argentino Pedro Troglio y expresó el interés de la dirigencia en seguir continuando con sus servicios.

"Tenemos contrato con él hasta mayo del 2022 y en su momento veremos si está dispuesto a continuar. De nuestro lado siempre ha existido el interés que el profesor pueda continuar, los resultados hablan por si solos de lo que se ha venido logrando con este proceso. Veremos como está la situación para cuando termine el contrato y ver si tiene la disponibilidad de seguir, estará dentro de los planes del equipo que pueda continuar".

La posibilidad de ceder jugadores y posible regreso de Maynor y Moya



El Platense de Puerto Cortés se encuentra en reestructuración de la mano de Ramón "Primitivo" Maradiaga y los nombres del arquero Rafael Zúniga y el atacante Diego Reyes han sido vinculados con lo porteños.

A Villeda le consultaron si cederán a ambos jugadores y no vaciló. "No, ahorita estamos concentrados en este torneo, no se ha pensado en qué jugadores pueden entrar o salir, estamos enfocados todos en tratar de alcanzar ese campeonato que tanto deseamos. Una vez terminada nuestra participación vamos a comenzar a ver si existen posibilidades de jugadores que puedan salir o venir".

El capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, finalizó contrato con Houston Dynamo y podría regresar a las filas blancas para cerrar su carrera.

Villeda se refirió a Maynor y no descartó su regreso ni el de Bryan Moya, atacante que quedó sin contrato tras desvincularse del 1 de Agosto de Angola.

"Todos son jugadores que los considero de la casa, han pasado por la institución, han tenido buenos resultados y han quedado satisfechos con la manera en que se les han tratado. Serán bienvenidos en el momento que estimen convenientes. Ahorita estamos concentrados en terminar este torneo Apertura y luego tocará ver quienes pueden venir, pero son jugadores que hemos considerado amigos y parte de este equipo. Si en su momento se presenta la oportunidad de incorporarse, serán bienvenidos porque son grandes jugadores y estoy seguro que pueden seguir aportando al Olimpia".

El fracaso en la Selección de Honduras:

"Debemos analizarlo en todos los sectores, ver en que se falló y poder sacar esto adelante".

La continuidad del "Bolillo" Gómez:

"Con el tiempo suficiente empezando de cero un proceso, puede hacer un buen trabajo y alcanzar una clasificación al mundial, tiene el respaldo de varios sectores".

No quedar campeón será un fracaso para Olimpia:

"Sí, para mí que Olimpia no logre un título nacional siempre será un fracaso. Olimpia para lo que se preparara e invierte es para ser campeón a nivel nacional, ya en torneos internacionales tiene que ver con la capacidad económica de los rivales y son situaciones más difíciles. Pero localmente si no se logra el campeonato será un torneo en el que no se logró el objetivo y para mí eso sería un fracaso en lo deportivo. Pero hay que seguir con esta lucha, tenemos la capacidad para lograr el campeonato, el equipo viene en ascenso, mejorando y no me cabe la menor duda que van a dejar todo en la cancha para lograr ese ansiado tetracampeonato".

Podrían marcharse con Motagua del Nacional:

"El interés de remodelación ha existido de parte de ambos equipos, desgraciadamente cuando se presentó un plan bastante bueno para la instalación, encontramos objeciones de parte de las entidades gubernamentales. No aceptaron la oferta que hacíamos, surgieron con otra y después vino la pandemia, eso cambió las prioridades del gobierno. Tocará esperar las nuevas autoridades para ver si existe una posibilidad de hacer una verdadera remodelación del estadio Nacional, sin no se logra, nos tocará a los quipos buscar alternativas. Si el próximo año no se comienza con una reestructuración del Nacional, va a ser difícil que sigamos jugando en el mismo".