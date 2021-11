Elías Burbara: "El que salga de la llave Real España vs. Motagua será el que más chance tendrá de ser campeón"

El presidente del Real España, Elías Burbara, se refirió Motagua, rival que enfrentarán en semifinales del torneo Apertura 2021, habló del futuro de Raúl "Potro" Gutiérrez y del proyecto que debe iniciar la Selección de Honduras pensando en el 2026.

"Le dimos seguimiento a los dos partidos y es normal lo que sucedió, ambos equipos capitalinos avanzaron y ya en estas alturas y no se puede andar escogiendo rival. Todas las opciones son difíciles y merecen respeto. Hemos sido los cuatro equipos que mejor hemos andado a lo largo del torneo y cualquiera está para campeón", dijo en el programa Gol a Gol que transmite HRN.

¿No le miraba posibilidades a Marathón ni UPNFM? Le consultaron y fue claro.

"En el fútbol hay muchas sorpresas, obviamente los partidos se tienen que jugar, pero por la posición en la tabla y estar cerrando en casa era lo obvio".

Burbara ya piensa en la llave ante Motagua por un boleto a la final y espera que el tema de las elecciones no afecte. Pide a los candidatos políticos cordura.

"Dios quiera no suceda nada malo, confiamos en la cordura que van a tener los aspirantes políticos. Las fechas están estipuladas para 4 y 5 de diciembre, lo más seguro que Motagua por su partido de Concacaf va a poner su partido el domingo 5 en el Nacional y luego la vuelta está para el 11 en el Morazán. Hay que respetar el programa original y esperar que no tenga que haber reprogramaciones".

Sobre la continuidad del "Potro" Gutiérrez

En la dirigencia catedrática apostaron por el técnico mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez y están contentos con lo que se ha logrado bajo su gestión.

"Hace un año pusimos el equipo en las manos de Raúl, confiamos en la capacidad de él desde el primer día, lo mantuvimos a toda costa y esta demostrando porqué pusimos los ojos en él. Esperamos cerrar diciembre con una navidad aurinegra".

Elías fue consultado sobre el rumor que Gutiérrez regresará a su país independientemente de lo que ocurra en este cierre de torneo.

"Todos son rumores. No tenemos ninguna información, mas bien Javier (Delgado) tiene en agenda la renovación de él y ojalá más temprano que tarde nos tenga la noticia que el Potro estará un año más".

Advierte que de la llave Motagua vs. Real España saldrá el campeón

Burbara se refirió con mucho respeto al rival del la realeza en semifinales; Motagua. Sabe que cuenta con jugadores de experiencia y tiene todo para alzarse con el título.

"De aquí en adelante no hay favoritos, cualquiera puede salir campeón. Tenemos que aprovechar que tenemos el reglamento a nuestro favor y que cerramos en casa con nuestra gente, tenemos que apelar a eso. Motagua tiene todos los argumentos para llegar a esa final. Son semifinalistas de Concacaf, de Liga y no podemos confiarnos ni un minuto de ellos. Hasta me atrevería a decir que el equipo que salga de esta llave será el que más chance tendrá de ser campeón, sin menospreciar a los demás".

Confirma la hora para la vuelta de semifinal:

"Los precios ya se definieron, pero no los tengo en la cabeza. El 11 de diciembre a las 7 de la noche en el Morazán. Queremos el estadio en su máxima expresión, todo lo que nos permitan meter van a estar allí adentro".

El provecho que le sacarán a este parón:

"Venimos de un torneo pesado, el primer paso después del juego ante Vida fue dar vacaciones. La mayoría de jugadores estaban cargados y necesitaban ese respiro, se les dieron tres días y luego regresaron a los trabajos. Se va a cerrar con un amistoso con Platense y la otra semana preparar la semifinal ante Motagua".

El rendimiento de Ramiro Rocca y Omar Rosas:



"La evaluación la tenemos que hacer como un todo, desde cuerpo técnico, jugadores, administración, directiva. Cerramos el torneo en primer lugar, tenemos la ventaja reglamentaria y cerramos en casa quizá el partido más importante del año hasta la fecha, tenemos que estar satisfecho con el rendimiento de todos. Un trabajo que venimos haciendo no va a depender de un jugador, es fruto del trabajo que venimos haciendo y esperamos que de los frutos con un título".

El "Potro" definirá ya altas y bajas:

"El objetivo es quedar campeón, eso no se discute, pero a pesar de todo el trabajo se tiene que analizar en frío y no depender de emociones. Antes del partido de semifinal, tengo toda la confianza que Javier Delgado va a tener bien estudiado junto con el "Potro" las altas y bajas para el otro torneo. Tenemos que darle continuidad a un proyecto que nos está gustando, que estamos disfrutando y más temprano que tarde vamos a tener los frutos".

Se les vence contrato al finalizar este torneo:

No tengo los datos en mi cabeza, pero lo más seguro son lo que vinieron en enero. (Omar) Rosas, Franco Flores. Yesith (Martínez) y Kevin Álvarez vinieron por seis meses. Nos los prestaron solo por ese tiempo. Son los que se me vienen a la mente, un par de jóvenes también y todo va a quedar en manos de Javier Delgado".

El fracaso de la Selección de Honduras:



"Triste por los resultados, no fueron los que se esperaban y ni modo, toca empezar a pensar en el 2026. Urge un cambio generacional, dar paso a algunos jugadores y procesos que ya cumplieron su ciclo. Apostar a lo que nos dio resultados hace cuatro años, Honduras quedó en cuarto lugar en una Olimpiada en Brasil, hace dos años quedamos segundos en unos Panamericanos y tenemos que apostar por esa generación de futbolistas. La generación que no ganó nada gracias y a apoyar desde las gradas".

Una base de la "H" con Olímpico de Brasil y Panamericanos:

"Cuando hay un fracaso de esta magnitud la culpa es de todos; dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, no podemos hacer un señalamiento solo a unos. Culpables son todos. Lo que si tenemos que valorar es que tenemos que empezar a construir un equipo sobre una base buena que tuvo éxito. Si agarras la selección de los Pamerericanos y Olímpicos de Brasil y sobre ellos pones la columna, tienes la base para competir. Jugadores que no han tenido buen nivel competitivo no puedes depender que de la noche a la mañana compitan en una eliminatoria. El "Bolillo" tiene que enfocar sus esfuerzos en los que han funcionado en el pasado y no andar inventando mucho.