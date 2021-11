Xavi desvela qué le dijo al vestuario cuando llegó al Barcelona: ''Aquí no se puede permitir otra cosa''

Xavi Hernández habló en rueda de prensa sobre el partido de este martes contra el Benfica por la Champions League. Para el Barcelona es una 'final' que está obligadísima a ganar para avanzar a los octavos de final. El catalán expresa su oprtimismo por sacar el triunfo y cuenta qué le dijo al vestuario cuando llegó al club.

Repasá la tabla de posiciones de la Champions League

'Final' ante el Benfica

''Tenemos que demostrar en el campo que somos mejores. Si ganamos, estamos en octavos. Debemos ser positivos, valientes e ir al ataque. Ir por los tres puntos. El último partido con el Benfica lo perdimos 3-0".

El partido

''Mañana será un partido complicado, contra un gran equipo, con gran experiencia y un gran entrenador. Es una oportunidad porque, si ganamos, estamos clasificados. Hablamos de un equipo de alto nivel, pero plantearemos el partido para ganarlo, para llevarlo a nuestra idea y ser protagonistas. Sabemos que habrá momentos en los que sufriremos''.

¿Qué tal duerme y qué le dijo al vestuario?

''Duermo ahora mejor que antes, quizás porque estoy más cansado. Primero les expliqué los valores y luego el modelo de juego. Cómo atacar y cómo defender. La manera de hacer las cosas del Barça. Aquí no se puede permitir otra cosa''.

Falta de gol

''Gol también tenemos. La segunda línea nos tiene que ayudar mucho. No sólo los delanteros tienen que marcar goles. El gol es cosa de todo. Me preocuparía si no generásemos ocasiones''.

Interés por un delantero del Al Sadd

''No, no hay delantero que nos interese. No tocaré jugadores del Al Sadd... en principio (risas)''.

¿Cuál sería el mensaje si no se gana?

''La respuesta te la daré cuando pase. Es que no ha pasado. Me hablas de una hipótesis muy negativa. Si no ganamos, mañana hablamos. Yo no contemplo no ganar. No lo visualizo. Déjame soñar''.

Jugador más físico

''Ya los tenemos. De Jong es físicamente espectacular. A Nico sólo hay que verlo. El mismo Busi (Busquets), sin ser muy fuerte, es de los que más balones recupera en el mundo. Para recuperar como jugamos nosotros, no hace falta medir dos metros y pesar 85 kilos. Cuántos balones roba Pedri, cuántos robaba Iniesta. No es mi prioridad que sean fuertes, pero los tenemos''.

Defensa central

''Ya veremos. Depende del contrario, del rival, de la manera que queramos atacar y defender. Araujo será importante. Igual que Clement (Lenglet) y Umtiti. Tenemos seis centrales de categoría, que entrenan como animales, y necesitaremos a todos''.

Cambio de entrenador

''El entrenador es una pieza fundamental para transmitir la idea. Es el líder espiritual del equipo. Los tienes que organizar y convencer. Es fundamental, pero los protagonistas son los jugadores. Quiero que estén felices''.

La afición

''Lo primero, darles las gracias por el ambiente del sábado. Estuvieron brutales, el mejor ambiente que vi en el Camp Nou en mi vida. Les pido que vengan a ayudarnos y a animarnos. Debe ser un ambiente de piel de gallina''.

Lesionados

''Sí. Los tres que fueron sustituidos el sábado, pueden estar mañana. Busi está recuperado''.

Dembélé

''Vamos a ver. Tenemos que ver sus sensaciones esta tarde y mañana. No queremos que se lesionen. A veces se toman riesgos, pero depende de sus sensaciones''.

Pedri ganó el Golden Boy 2021

''Me alegro por él porque su rendimiento ha sido extraordinario. Ha sido muy merecido y es un premio importante, de mucho prestigio. Me alegro porque pasa un momento difícil por la lesión. No es una lesión fácil por la zona. Es un jugador clave y diferencial para nosotros. No tengo fecha, pero queremos que vuelva lo antes posible y al cien por cien''.

Ter Stegen

''Todos tienen la capacidad de salir de la presión. Para mí Marc está entre los tres mejores del mundo, tanto en portería como con los pies. Me sorprendió cuando vino. Tiene carácter. No es capitán, pero puede serlo perfectamente. Para mí es una garantía y estoy muy contento de tenerlo en el equipo''.