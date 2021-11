Marlon Ramírez tras expulsión ante Motagua: "Es una injusticia; no soy un jugador malintencionado"

El delantero hondureño Marlon Ramírez se convirtió en una verdadera amenaza para las defensas rivales durante el Torneo Apertura 2021. Con sus 12 anotaciones contribuyó para que Upnfm lograron meterse en el repechaje donde posteriormente fueron eliminados ante Motagua.

Ramírez fue uno de los futbolistas claves en la ofensiva de Raúl Cáceres, sin embargo, en entrevista a DIEZ manifestó sentirse perseguido para frenar su buena campaña traducido de dos expulsiones que considera injusta: una vs Olimpia en la jornada 17 y recientemente ante Motagua en el repechaje de vuelta en el Nacional.

Sobre sus 12 anotaciones dejó en claro que "superé mis objetivos, tenía más o menos en mente lo que quería, pero no imaginaba esta cantidad".

Pero dejó entrever que "cerré triste y molesto (el torneo), siento que los árbitros ya llevaban una persecución. Nosotros siempre fuimos el equipo que luchó desde el principio para estar allí y aspirábamos a más. No es justo y en lo personal estaba en la tabla de goleo, quedamos afuera y ahora solo toca revertir".

Supuesta agresión de Marlon Ramírez a Héctor Castellanos

Marlon Ramírez siente que los árbitros no fueron neutrales para tomar decisiones. -¿Línea en contra de los estudiantes?-

"Posiblemente, la Upnfm era un rival difícil, fuimos un equipo que nos paramos y jugamos de tú a tú, teníamos el sueño de clasificar y estar en la semifinal. El equipo más chico es el que tiene que pagar los platos rotos", soltó.

Te puede interesar: Los futbolistas en el mercado hondureño que están como agente libre

"A mí se me hace difícil; no es posible ante Olimpia con una expulsión que nada que ver y ahorita pasa lo mismo, hay partidos que pasan peores cosas y no hacen lo mismo con jugadores denominados grandes, creo que hay una espinita por ahí", añadió.

Durante el juego ante Motagua del pasado sábado, 'Machuca' Ramírez sufrió una expulsión por agresión contra Héctor Castellanos, interpretación de la cuarteta arbitral.

Video: Revive la expulsión de Marlon Ramírez ante Motagua en el Nacional

En su defensa, Ramírez rompió el silencio, secundó a su entrenador Raúl Cáceres y explicó lo siguiente:

"Sí hay deslealtad, ya llevo bastante tiempo en esto y uno mira, muchas veces callamos, pero hoy me toca a mí y tengo que alcanzar la voz, es una injusticia, contra Olimpia con una expulsión que se la inventan y ahorita...no soy un jugador malintencionado, no voy a agredir a un compañero, el árbitro pudo dar ley de ventaja, el asistente le dijo que me expulse. Nunca le pego, lastimosamente yo levanté mi mano, acepto mi error y él pegó en ella. No fue intencional, me fui molesto al camerino porque sabía lo que estábamos jugando" .

SU FUTURO

El oriundo de la comunidad garífuna de Río Esteban lamentó el hecho de que en su mejor momento no fue convocado a la Selección de Honduras con Fabián Coito y Hernán Gómez.

"Todavía sueño con estar en la selección, soy muy joven. He estado en mi mejor momento, no se dio, pero seguiré trabajando", manifestó.

¿Su continuidad en Upnfm?

"Solo Dios sabe, pero hoy te puedo decir que seguiré trabajando y esperar lo mejor. Si me toca seguir o salir, que sea lo que Él quiera", cerró.