Luis Palma piensa con calma su futuro y revela el porqué no jugó con Honduras ante Panamá y Costa Rica

El nombre del futbolista Luis Palma sigue sonando en la Liga Nacional como uno de los jugadores a exportar de la última generación del Vida. Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser convocado y a tener acción en la Selección de Honduras bajo el mando de Fabián Coito, sin embargo, en la nueva era de Hernán Gómez, no ha tuvo fortuna.

Para la fecha FIFA de noviembre, "El Bicho" recibió el llamado del DT sudamericano, pero pese a estar en óptimas condiciones, no disputó ningún minuto ante Panamá y Costa Rica.

Siendo uno de los mejores futbolistas del Torneo Apertura con su fortaleza en tiros libres, goles y asistencias, muchos se preguntaron el porqué no fue considerado. Este lunes en conferencia de prensa, Palma habló de lo sucedido.

"Fueron decisiones técnicas, yo respeto mucho. Ahora hay que seguir trabajando y que cuando la oportunidad llegue, aprovecharlo", reveló Luis Palma ante el grupo de prensa.

Pese a ello, dejó en claro que "estoy tranquilo, sé que el momento va a llegar, no me desespero; me duele porque estamos en la selección y saber cómo perdemos es bastante doloroso, pero jugamos bien, fueron errores puntuales. En mi caso estuve afuera apoyando a mil como un hondureño más, pero todo jugador quiere jugar. En mi caso no se pudo, pero el momento llegará".

SU FUTURO PRÓXIMO

El gente de Palma, Paulo Hernández detalló que la carrera en ascenso del joven seleccionado Sub-23 le ha hecho fácil cerrar su contratación en un equipo europeo, pero que habría que esperar la apertura del mercado de piernas en enero 2022.

Los rumores de su salida han resonado en el ámbito local desde inicios del 2021 y esta vez, Luis Palma confiesa que no quiere emocionarse de más sin tener algo concreto.

"No estoy pensando mucho en eso, al empezar el torneo me tocó un poco lo que dijo Jairo... todo mundo decía que me iba y mira dónde estoy, primero hay que pensar en el club, en el grupo y lo que pueda pasar al final del torneo que sea lo que Dios quiera", soltó.

Luis Palma durante el entrenamiento de este lunes en La Ceiba acompañado de varios niños.

Y agregó: "La posibilidades son bastantes, pero no me gusta decir -me voy a ir- y que al momento no vaya a pasar, que pase lo que pase al terminar el torneo, y que si Dios quiere, me pueda ir"

VS OLIMPIA EN SEMIFINALES

Vida enfrentará a Olimpia en la llave de la semifinal del Torneo Apertura, un rival que ya la tienen la medida, pero que según Palma, no deberán confiarse.

"Estamos esperando el partido, ya conocemos el rival y serán dos partidos difíciles. Nos vamos a enfocar en mejorar nosotros y ver dónde podemos hacerle daño. Ellos vienen más motivados con los dos partidos de repechaje, van a querer golpear primero en casa, pero tenemos dos semanas para prepararnos", dice.

"Todos los partidos son distintos, en semifinal es otro peso que tenemos que trabajar para cerrar bien en casa. Tenemos a nuestro afición y su apoyo será importante. El tiempo que hemos estado parados nos cayó bien porque veníamos de partidos difíciles con bastante cansancio, pero cada compañero está consciente que tenemos que dar el máximo para poder llegar bien al partido", cerró.