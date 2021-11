Wanda Nara lo confiesa todo: cómo se enteró de la infidelidad de Icardi con la China Suárez y qué le juró el argentino

Wanda Nara habló por primera vez sobre el escándalo amoroso que explotó hace un mes. La empresaria ponía fin a su relación de ocho años con Mauro Icardi debido a una infidelidad por parte del futbolista. El delantero del PSG intercambió mensajes privados y tuvo un encuentro con la China Suárez, la modelo y actriz argentina con quien Wanda compartía una buena relación.

Destaparon otra supuesta infidelidad de Mauro Icardi

El delantero y la China estuvieron juntos en un hotel del París mientras Nara estaba de viaje en Milán junto a su hermana Zaira. Una infidelidad cocinada a fuego lento de la que ahora Wanda quiso dar todos los detalles en una entrevista con su compatriota, la periodista Susana Giménez. Según cuenta, Icardi le juró que no pasó nada entre él y la modelo.

¿Cómo te diste cuenta de todo?

“Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y me pidieron una foto de ellas para una invitación. Me acordé que la tenía en el teléfono de él. Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben''.

Se tenían la confianza de tomar sus cosas

''Siempre busqué, revisé y nunca encontré nada y cuando había algo él me lo mostraba o yo le mostraba, tenemos esa confianza, nos contamos todo''.

¿Qué hiciste cuando viste esos mensajes?

''Agarré a mis cinco hijos (tiene tres con Maxi y dos con Icardi), saqué el primer avión que había y me fui a mi casa en Italia. Él se fue atrás mío a buscarme para hablar. Yo me fui a otro lugar, me tomé un tiempo para hablar. Después hablando con amigos me decían 'estás haciendo un lío de cosas que pasan en las parejas'. Yo le dije a Mauro: '¿Vos me perdonarías si encontrás en mi teléfono mensajes de la misma índole?'. Y me dijo 'no', que se divorciaría''.

Vuelve a confiar en Icardi a pesar de todo

''Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del fútbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Fue acá en París. Lo miré a los ojos, estuvimos solos, creo en su arrepentimiento. Yo confío en Mauro ciegamente. Si no fuera así no podría seguir con él''.

Icardi no parece un tipo mujeriego

''No, pero a cualquiera le puede pasar, lo importante de esto es que pudimos poner un stop a la relación. Plantearnos seguir o no seguir''.

¿Cómo va su relación ahora?

''Si pude recomponer mi relación fue porque Mauro fue muy sincero y del otro lado me contaron la misma historia. Conociéndolo, hay cosas que no me puede ni mentir. Creo que él fue (al encuentro) y se equivocó. Podría haber pasado de todo, pero no pasó nada. Él me contó cosas muy difíciles, la mayoría de las cosas me las enteré por él, me dio detalles de lo que había sucedido''.

Llamaste ''zorra'' a la China en redes sociales

''Es la culpa que pago por ser impulsiva. Lo primero que se me vino a la cabeza fue poner una historia. Ellos tienen que saber que cualquier mujer se moriría por estar en el lugar. Yo conozco las partes buenas y las partes malas, la vida real no es lo que una muestra en Instagram, cuando estamos tristes no lo mostramos''.

¿Eras amiga de la China?

''No era amiga, tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio''.

¿Le habló a la China?

''Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que había usado, una palabra no muy elegante que había usado en un momento de calentura''.

¿Qué decían los mensajes que encontró?

''Decía cosas que una mujer con los valores que tengo yo no hubiera escrito nunca y no hubiera esperado que me lo contaran del otro lado. Dicen muchas cosas, también dijeron que había visto otras cosas, contaron algo de Ibiza, nunca habíamos tenido problemas de este estilo en nuestra relación. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram''.

El comunicado de la China

''Fue complicado para entenderlo. Entiendo que haya mujeres que vivan diferente. Está más que claro que nunca estuve separada ni en crisis. Fue el momento que más fotos subíamos juntos. Y nos seguíamos las dos. No estoy un minuto en una relación en la que yo no sienta amor. El día que dije 'se terminó el amor' agarré a mis hijitos y me fui. Para mí hay cosas que valen más. Jamás estaría con un hombre por dinero. Hace poco gané con mi ex un juicio y lo llamé y le giré su parte del dinero''.

¿Perdonaste a Icardi?

''Podemos seguir juntos, y volvería a empezar con él. Porque fue él el que me mostró las cosas como pasaron, y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento. Todo pasa en la vida por algo, lo importante es el amor''.