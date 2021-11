Incomodidad en el Olimpia por la informalidad del calendario y el reglamento de las semifinales del torneo Apertura

El Olimpia de Pedro Troglio continúa a la espera de conocer las fechas en las que deberá disputar los partidos ante el Vida por las semifinales del presente torneo Apertura.

Gustavo Reggi, asistente técnico de los merengues, fue muy directo al momento de analizar al Vida, la falta de seriedad en conocer las fechas en las que se jugará los duelos y aún más por el reglamento.

"Un equipo que hizo un buen torneo, al igual que nosotros, creo que quedamos a un punto de ellos, un club con buenos jugadores y hay que tener cuidados con esos futbolistas. Nosotros tenemos que seguir con esa línea que nos ha llevado a una semifinal más"

En el Olimpia no quieren desaprovechar la oportunidad de lograr levantar una corona más que los lleve a la gloria. "Venimos de ser tricampeones y trataremos de buscar el tetra, pero queda un camino largo y duro".

Reggi confirma que en ningún momento esperaron o buscar rival para las semifinales. "Es muy difícil es coger y más en el fútbol, para salir campeón tienes que ganarle a todos y hacer un gran papel en los partidos que te toca. Tanto Vida como Real España que los enfrentamos en el torneo fueron difíciles, entonces sabemos que cualquiera será duro y es una semis, donde hay que ganar o te quedas a fuera".

En cuanto a las críticas por el desempeño del equipo en los partidos del presente torneo. "Hay partidos que a veces no jugás como vos querés, pero es que tienes un rival que no te deja hacer lo que vos buscas. Sabemos que a Olimpia le juegan distinto, metidos casi todos atrás y quedamos a un punto de clasificar directo a las semifinales".

El malestar del cuerpo técnico de los merengues no se hizo esperar por el reglamento de estas instancias de semifinales, donde los albos llegan en desventaja.

"Son ventajas que cuando nosotros salimos tricampeones no las tuvimos nunca, la verdad que me da risa y habrá que ir a ganar los dos partidos como hemos hecho siempre, pero el fútbol tiene esas cosas que jugás bien y pierdes o juegas mal y ganas. Esa reglamentación me causa risa porque no la he visto en ninguna parte del mundo".

Otro de los aspectos que ha provocado incomodidad es la falta de seriedad en la oficialización de las fechas en las que se jugarán las semifinales.

"Nosotros era martes y no sabíamos cuándo jugábamos sí jueves o domingo, terminamos jugando domingo y ahora no sabemos cuándo vamos a jugar la otra (semifinales). Es difícil planificar el descanso de jugadores si la liga no te da las herramientas para hacer un buen torneo y estamos a la deriva porque no sabemos cuando jugamos"

Gustavo Reggi reconoce que este duelo ante los cocoteros es un desafío, luego que en las vueltas regulares del torneo no le pudieron ganar la serie.

"Es un equipo al que no le hemos ganado y son desafíos importantes, ahora se viene las semifinales, donde se juegan cosas más importantes que un partido de un torneo. Esperemos haber como llegamos nosotros y si nos dicen las fechas de juego".