Ramiro Rocca advierte: "Prefiero salir campeón con Real España antes que el trofeo de goleo"

El delantero argentino del Real España, Ramiro Rocca, antes de asistir a la conferencia de prensa, cuando iba camino a camerino le pidió la cámara a nuestro compañero Neptalí Romero para probarse como fotógrafo.

El artillero apuntó y disparó contra sus compañeros, puso a posar a varios y se estrenó como periodista gráfico de DIEZ. Luego atendió a los medios.

Esto demostró el buen ambiente que reina en la realeza de cara a los juegos de semifinal ante Motagua. Rocca en conferencia se refirió al cruce, le dejó un mensaje a la afición y dice que la localía pesará.

Motagua nuevamente en semifinales, ¿cómo espera que sea la historia esta vez?

Sabemos que es un equipo que juega bien, que viene haciendo las cosas bien, uno de los más grandes del país, pero nosotros también estamos preparados para eso. Vamos a jugar como lo hacemos en todas las canchas y seguir por este camino.



Rocca le pidió la cámara a nuestro compañero Neptalí Romero y le pidió que le explicara cómo funcionaba. Foto Jeffry Ayala

¿Sientes que has hecho el aporte que te habías propuesto?

La verdad es que todavía falta, arrancamos bien, pero no me gusta hablar de lo personal porque va todo tomado de la mano. Sin el esfuerzo de mis compañero yo no hubiera podido hacer nada, falta los más importante y esperamos en Dios lograrlo.

¿Cómo crees que venga Motagua, puede afectarle el desgaste por estos juegos de Liga Concacaf?

No creo porque tienen un plantel muy amplio y en instancias finales no imagino que guarden mucho. Va a ser un partido de semifinal, distinto a los que jugamos, pero muy difícil.

¿Les preocupa no llegar con tanto ritmo como el rival?

No creo porque paramos unos días, nos tomamos libre, pero nos mantuvimos en ritmo. Ahora tenemos unos amistosos para seguir en la puesta a punto para lo que viene. En estos partidos no nos vamos a guardar nada.

Fue clave los dos partidos que le ganan a Motagua. Pero ahora será diferentes...

Motagua es un equipo muy difícil, hace mucho tiempo que viene jugando junto y tiene una idea muy clara, eso lo sabemos. Tenemos que trabajar para eso, estar preparados porque es un equipo que sabe jugar estas instancias.

¿Le ilusiona el título de goleo?

Obviamente que siempre es lindo meter goles, pero yo prefiero salir campeón antes que el trofeo de goleo.

Rocca cuando salía de la cancha de entreno junto a Jhow Benavídez. En la realeza se respira mucho optimismo. Foto Neptalí Romero

Es uno de los jugadores de experiencia, ¿cuál es su discurso a lo interno con los jóvenes?

Estamos tranquilos, si son jóvenes, pero hay bastantes que han salido campeones y saben lo que es jugar estas instancias. Darles tranquilidad, nos jugamos muchas cosas, pero que no dejen de hacer lo que hacen, son grandísimos jugadores.

¿Les preocupa algo extra cancha par este jugo como el arbitraje?

La verdad que no, estamos tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer. Los árbitros son seres humanos, pueden cometer errores como cometemos todos en la cancha. Nos enfocamos solamente en jugar.

Les toca abrir en Tegucigalpa, una cancha donde ya ganaron...

Rompimos una racha de muchos años de no ganar en Tegucigalpa y es algo bueno. Sabemos lo que juega Motagua, va a ser un partido cerrado, luchado como son estos juego. A la afición, desde que llegué siempre estuvo a mi lado y es algo hermoso, trato en la cancha devolverle un poco del cariño que me dan.

¿En la semifinal anterior quedaron eliminados en penales. ¿Creen que esta vez les ajuste para avanzar a la final?

Sí, este es un plantel distinto, ahora es más largo. Ya estamos preparados para lo que viene, asumimos las responsabilidad del primer puesto y va a ser un partido muy difícil. Va a ser un partido de 180 minutos y no hay que desesperarse, siempre con la intención de hacerle daño al rival, nos preparamos para eso.



El delantero argentino puso a posar a su compañero Franco Flores y esta fue la postal que captó. Foto Ramiro Rocca

La afición está ansiosa por un título, ¿cómo manejan esa presión?

Bien, tranquilos, sabemos la responsabilidad que tenemos. Sabemos que la afición está necesitada y nosotros más que nadie le queremos regalar una alegría porque se lo merecen, vamos a luchar y hacer todo para lograr ese sueño.

¿Creen que esta vez si será un factor para asegurar en casa el pase a la final?

Tenemos una ventaja grande de errar en casa porque cuando estamos con nuestra gente se hacen sentir y es cuando más los necesitamos. Cuando por ahí las piernas no nos dan, ellos nos levantan de cualquier situación y por eso los necesitamos. Gracias a ellos va a ser una localía fuerte.