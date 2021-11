Raúl "Potro" Gutiérrez confirma dos bajas del Real España para la ida de semifinal con Motagua

En Real España pisan el acelerador en la preparación para las semifinales contra Motagua. El técnico mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez confirma las bajas que tiene par el juego de ida y brinda detalles de los trabajos.

"Trabajamos en lo que tenemos que hacer en la cancha, en las intensidades que hemos venido manejando, en los trabajos colectivos y específicos que nos hagan más fuertes. Motagua es un buen equipo, hemos jugado diferentes partidos contra ellos y se requiere atención, en eso nos estamos enfocando", inició contando.

A pesar de no conocer la fecha exacta de los juegos, en la realeza tienen todo establecido y no creen que haya cambios en su planificación.

Los aurinegros llegan a esta llave con la ventaja en el reglamento porque cierran en sucasa, pero Gutiérrez destaca que será clave sumar de visita para sellar en casa el pase a la final.

"Es prácticamente otro torneo. Si bien hemos tenido buenos resultados en Tegucigalpa, es otro tipo de juegos, otro equipo el que saldrá y otras instancias que hacen un escenario distinto. Nos preparamos para ello, con la idea de obtener un buen resultado de visita que nos ayudaría para cerrar el partido de locales y establecer la valía de local como debe ser".

Lo que le preocupa de cara a las semifinales:

"Que Motagua está jugando una parte importante del torneo de Concacaf y eso lo hace ser un equipo doblemente peligroso que viene un ritmo de juego más establecido que el nuestro. Puede ser un factor en contra y por eso hacemos énfasis en ponernos en ese ritmo, con trabajos acordes para no sufrir esas circunstancias. Confiamos que el trabajo nos pondrá a punto para competir. Va a ser una semifinal buena. Han sido juego cerrados a veces para ellos,a veces para para nosotros, el más beneficiado aquí va a ser la afición".

La propuesta para jugar en la capital:

"Desde que llegué a Honduras, nuestro equipo puede jugar bien, regular o mal, pero siempre con la posición de buscar ganar. Los partidos son distintos y a veces no sale como lo planeas, pero este equipo juega a ganar de visita o local. Los equipos grandes tienen esa responsabilidad y en Real España estamos recuperando esa imagen, la prueba es que estos 10 meses que llevamos acá buscamos empujarlo y que sea protagonista en los torneos".

La vuelta será en el Morazán:



"Hemos estado jugando en los dos escenarios de acuerdo a como hemos hablado con míster Elías (Burbara), probablemente sea en el Morazán por situación administrativa. Somos convencidos que la cancha mide lo mismo, es una realidad y estamos acostumbrando al equipo que la cancha sea lo de menos y las circunstancias ponerlas a nuestro favor".

Confirma dos bajas:

"Este partido vamos a tener dos ausencias que nos podrían afectar, vamos a trabajar para que no suceda. Están suspendidos Mayron (Flores) y Franco (Flores) por tarjetas, no estamos contando con ellos".

Sobre el triunfalismo que reina en la fanaticada:

"La afición está ilusionada después de tanto tiempo que no veían un Real España en esta posición, nosotros nos ilusionamos con esa idea, obviamente desde la parte futbolística no podemos pensar ni tener excesos de confianza. La liguilla es otro torneo, ya no existe lo que hiciste, fue bueno y lo aplaudimos, pero hay que enfocarnos en el partido que viene".