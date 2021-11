Devron García se confiesa: La clave de su buen momento en Real España, revela cómo conoció a su hermosa novia y habla de la "H"

Devron García pasó de ser el más criticado en Real España a convertirse en uno de los mejores en este torneo Apertura 2021. El espigado defensor habló con DIEZ y explicó la clave del momento que vivo.

Vestido con la camisa de Nacional de Portugal con el apellido Róchez en la espalda, contó lo que le pide mejorar el técnico Raúl "Potro" Gutiérrez y nos cuenta cómo se conoció con su hermosa novia Dora Martínez.

También habla del cruce de semifinal contra Motagua, le hace una solicitud a la afición aurinegra para el juego de vuelta en casa y la ilusión que despierta en él la Selección de Honduras.

Real España cerró de como el mejor de las vueltas y a nivel personal estás teniendo un gran torneo. ¿Cuál ha sido la clave?

Todo el equipo ha tenido un gran torneo, el cuerpo técnico ha sabido manejar el grupo, traer los refuerzos adecuados y tenemos un gran plantel. La confianza que me ha dado el profesor partido a partido y entrenando al máximo para ganarme la confianza para cuando me la de tratar de aportar mi granito de arena. Me ha puesto de central, una posición que me gusta, la verdad me siento muy cómodo y solo me toca acatar las órdenes que él quiere dentro del campo. Tratar de ser un líder positivo y que partido a partido podamos salir ganando.

¿Cómo te sientes mejor,de contención o como defensa?

De contención es la posición natural en la que crecí, luego cuando salí al Orlando City me pusieron de central y allí es donde comencé a jugar en ese puesto. Cuando llegué al Vida a préstamo el profesor (Héctor) Castellón me utilizó de central, jugaba con tres y yo era el líbero, aprendí mucho con él y ahora con el profesor Gutiérrez y Yatuca me han enseñado mucho como manejar la posición. Ahora me siento más cómodo de central que de contención, es una posición que me gusta, día a día trato de mejorar.



Devron abrió su corazón e hizo importantes confesiones en una extensa charla con DIEZ. Foto Neptalí Romero.

¿Qué ha mejorado en Devron el técnico Raúl "Potro" Gutiérrez?

Los trabajos en los entrenos, platica mucho conmigo. La confianza que un entrenador le puede dar a un jugador es primordial y él con su cuerpo técnico me la han dado. Solo me toca seguir trabajando. Ellos en cada entreno me dicen que debo mejorar detalles porque partido a partido uno comete pequeños errores y ellos se los enseñan a uno para mejorar.Trato de devolver esa confianza haciendo buenos partidos.

¿Qué es lo que te pide mejorar o hacer dentro del campo?

Tener una defensa muy sólida, un equipo compacto y estar cerca nosotros de los delanteros, no tan separados. Esos nos ha dado muchos frutos en todo el torneo. Gracias a Dios hemos ido mejorando en todo, en el cierre vimos que anduvimos bien en todas las zonas, esperamos terminar las semifinales de buena forma y clasificar a la final.

En el pasado fuiste el jugador más criticado por la afición aurinegra. ¿Qué te dicen hoy en las calles?

Sabemos que es una afición muy exigente, siempre quiere ver a su equipo ganar. Cuando perdemos somos malos y cuando ganamos somos los mejores. Estamos expuestos a eso. Yo con la cabeza muy fría, tengo mi confianza puesta en Dios y solo me tocaba trabajar, ahora que me están saliendo las cosas tampoco puedo perder el piso. Saben que voy a dar lo mejor y gracias a las personas que han confiado en mí, a mi familia, a mi novia que siempre han estado en las buenas y en las malas. Ellos siempre van a estar allí y me toca seguir trabajando, tratando de mejorar día con día porque lo mejor está por venir.



Devron dice que su familia y los consejos del "Potro" y Yacuta han sido claves para su gran momento. Foto Jeffry Ayala

Vemos un Devron más maduro. ¿Quién ha sido clave en este cambio?

Sí, un poco más maduro. Mis padres que siempre han estado allí, mi novia ahora que está conmigo siempre me dice que trate de dar lo mejor, que no tengo límites. Ella me aconseja día con día y mis padres también han estado cerca. Los profesores como (Marco Sánchez) Yacuta que me aconseja mucho, agradezco a las personas que están en mi día a día, trato de dar lo mejor por ellos y esperamos en estas semifinales entregar lo mejor personalmente y a nivel de grupo.

¿Cómo te conociste con tu novia Dora?

En las redes. Ella es de La Ceiba y teníamos una prima en común, por allí nos conocimos, comenzamos a platicar y a salir. Hace poco cumplimos un año de noviazo. Dios me puso una gran mujer y allí vamos creciendo día con día.



Devron y Dora lucen muy enamorados. Aquí en el festejo de su primer aniversario de novios.

¿Hay planes de boda?

Por ahora no, pero en un futuro si. Esperamos se pueda cumplir tener boda y tener nuestros hijos. Ahora vamos paso a paso, estoy feliz con el noviazgo y enfocarme en lo mío, tratar de clasificar a una final que va a una alegría para mi familia y para ella.

Motagua de nuevo, ¿cómo se alistan para esta llave?

Estamos trabajando bien, motivados y concentrados con el partido que se viene. Tenemos muy claro el objetivo desde que empezó el torneo que es ir partido a partido, primero las vueltas que se logró y ahora el último paso que es clasificar a la final. Sabemos que va a ser complicado como lo fueron los dos partidos de las vueltas y el torneo pasado nos eliminaron en penales que es una moneda al aire. Ahora tenemos la ventaja de cerrar en casa y esperamos poder clasificar.

¿Cómo esperan estos dos juegos?

Complicado como han sido todos los juegos, más contra ellos que han sido por un gol en los últimos minutos. Tenemos que estar concentrados, son fuertes defensivamente y con delanteros potentes, igual nosotros tenemos atacantes buenos. Tenemos que estar sólidos atrás, por ahí hemos sido una de las defensas menos goleadas del torneo y se trabaja bien en todas las zonas, ahora falta afinar detalles que hemos mejorado en este tiempo.



Devron García se ha convertido en el líder de la zaga del Real España y junto a Getsel Montes conforma una muralla infranqueable.

¿Qué Real España podemos esperar en esta instancia?

El que han visto en todo el partido que donde va trata de proponer su fútbol. Ir al ataque, debemos estar concentrados con los equipos grandes que no podemos ceder un mínimo de error porque o detalle para que convierta porque tienen delanteros muy letales. Esperen un Real España agresivo como la ha sido, hemos hecho un cierre de torneo muy bueno, sacamos 12 de 12 puntos en canchas muy difíciles como Danlí, Tegucigalpa y cerrar con Vida que fue un equipo muy difícil para el equipo en torneos anteriores.

Motagua llegará con más ritmo. ¿Les preocupa esto?

Puede ser ventaja o desventaja, vienen con muchos partidos encima y les puede afectar. Nosotros hemos tenido ese descanso y esperamos que no nos pase factura. Estamos trabajando al 100%, vamos a tener un partido amistosos y no creo que nos afecte, hemos recuperado jugadores que tenían molestia y sobrecargas. Estamos trabajando intensos para llegar bien a los partidos.

La afición luce optimista y sueña con un título. ¿En el grupo qué sienten?

Desde que comenzamos el torneo sabemos del equipo que tenemos, partido a partido hemos ido creciendo. A la afición agradecerle porque nunca nos ha abandonado, donde vamos siempre tenemos el respaldo y eso nos motiva dentro del campo, más en casa. Sabemos que ellos sueñan con el campeonato igual que nosotros y trabajamos para eso, es nuestro objetivo, pero tenemos dos partidos complicados uno de ida y cerramos en casa. Que nos acompañen en el Morazán, que sea una fiesta como lo fue contra Vida. el aliento de ellos nos ayudó y se vio en el campo. Que sea una fiesta en paz donde podamos sellar en casa el boleto a la final.

¿Tiene este equipo los condimentos para ser campeón?

La verdad que sí, tenemos un gran plantel, el equipo está consciente de eso, un cuerpo técnico muy preparado. El equipo ha mejorado mucho desde su llegada. Sí, tenemos para ser campeón, es la meta de este equipo. Real España siempre debe apuntar a ganar títulos no cada tres o cuatro años estar en la final, debe ser año con año.Confiamos que este sea nuestro primer año y que podamos levantar la copa para que la navidad sea aurinegra.

Cambiando de tema, Honduras quedó fuera de Qatar 2022 y la afición pide un cambio generacional. Vives un buen momento y podrías ser tomado en cuanta si sigues así. ¿Ilusiona esto?

Todo jugador sueña con estar en la Selección. Me tocó estar en un mundiales Sub-17 y Sub-20. Representar a tu país afuera es muy lindo, es lo máximo para un jugador y sueño con estar en la Selección, sé que el llamado puede llegar por como esté jugando en el equipo. Me toca hacer buenas actuaciones y primero Dios pueda llegar ese llamado. Sabemos que ha sido una eliminatoria complicada para Honduras, las chances son mínimas y es difícil este país que vive el fútbol, que es su única alegría. Es complicado, pero toca cerrar bien la eliminatoria y ojalá pueda llegar ese llamado para representar al país a nivel mayor.